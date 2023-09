3ª edição do festival Canto a Canto recebe Chico César

Com entrada gratuita, evento será realizado na Casa do Cantador, em Ceilândia, neste sábado (23)

O festival Canto a Canto realiza, neste sábado (23), sua terceira edição. A atração de destaque será o paraibano Chico César. O evento será realizado na Casa do Cantador, em Ceilândia, com entrada gratuita.

Símbolo nacional da música diversa, Chico César traz a Brasília suas várias influências e diferentes estilos. Antes do show do cantor, passam pelo palco do Canto a Canto a fanfarra Pedra Fundamental; os grupos de forró Pé de Cerrado, Moinho D’Água e Caco de Cuia; as pagodeiras do Elas que Toquem; e a mestra Martinha do Coco.

Sobre o festival

Em sua terceira edição, o festival Canto a Canto celebra a diversidade musical brasileira e traz à tona talentos locais e nacionais. A festa conta com acessibilidade e é livre a todos os públicos.

A idealizadora e produtora, Rosângela Dantas, classifica o Canto a Canto como “uma manifestação de amor à cultura brasileira e um convite para todos se unirem nessa celebração”. A realização é da Artecei Produções Artísticas e Culturais, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Festival Canto a Canto

Sábado, 23 de setembro

A partir das 16h

Casa do Cantador – QNN 32, área especial G, Ceilândia-DF

Entrada franca

Mais informações: @arteceiproducoes