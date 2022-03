36ª Feira do Livro de Brasília acontece em maio

A apresentação oficial acontece em solenidade dia 21 de março na Câmara Legislativa do DF e chega em um novo formato

No ano em que se comemoram quatro décadas da estreia da Feira do Livro de Brasília (FeLiB), o evento se renova adaptando-se às profundas transformações culturais, econômicas e tecnológicas. A 36ª edição da FeLiB, que tem entre as suas muitas novidades o formato híbrido e a valorização de autores e produções locais, inclusive independentes, será apresentada oficialmente em evento no dia 21 de março (segunda-feira), às 15h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O evento acontece de 27 de maio a 5 de junho em formato presencial e online, em estrutura de 2 mil metros² montada no Complexo Cultural da República, na área central de Brasília. Serão 10 dias de programação gratuita para todos os públicos. Entre 20 e 30 estandes dos mais variados temas estarão à disposição dos visitantes. De acordo com Ivan Valério da Silva, presidente da Câmara do Livro do DF e um dos organizadores da FeLib ao lado de Luciana Vieira Rodrigues, presidente do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), são esperadas entre 9 e 10 mil pessoas/dia para esta edição 2022, que tem como missão “promover a leitura com caráter educativo, ampliar as conexões afetivas com o DNA brasiliense e celebrar as expressões artísticas”.

Esta edição também será focada na sustentabilidade (todo o lixo gerado será destinado à reciclagem) e na inclusão social. A FeLib disponibilizará títulos em braile e terá deficientes e idosos como parceiros no atendimento ao público. Outra novidade é que a FeLib estará em diversos pontos do DF, com apresentações itinerantes de escritores e artistas que através de interação com o público farão um chamamento para a feira e para a importância da leitura.

O tema deste ano “O Quadradinho, o Quadrinho e a Leitura… Sempre em Frente” propõe um olhar amoroso sobre “o ser brasiliense”, ao mesmo tempo em que desperta o sentimento esperançoso em meio ao enfrentamento da pandemia. As Histórias em Quadrinho terão espaço especial na FeLiB, assim como a expressão artística local.

A feira conta com sete eixos de curadoria que passam pelas diferentes relações com a leitura. Além disso, a 36ª edição prestará homenagem a grandes nomes da literatura brasileira. O autor homenageado é Roger Mello e Antônio Miranda, fundador da Biblioteca Nacional, o patrono.

A 36ª Feira do Livro de Brasília é uma realização da Câmara do Livro do Distrito Federal (CLDF) e do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com apoio da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal.

Sobre a FeLiB

A Feira do Livro de Brasília nasceu em 1982 com o propósito de contribuir para a criação de uma comunidade leitora e apaixonada pela literatura no Distrito Federal. Em 2002 foi incluído no Calendário Oficial de Eventos de Brasília. Nas 35 edições já realizadas, a FeLiB já recebeu renomados escritores, como Jorge Amado, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Thiago de Mello, Ariano Suassuna e Moacyr Scliar. E 2022 o escritor, diretor de cinema e produtor, Lázaro Ramos, será homenageado com o prêmio Atitude.

Serviço

Lançamento da 36ª Feira do Livro de Brasília

Quando: 21 de março (segunda-feira), às 15h

Onde: Câmara Legislativa do Distrito Federal