Faça você mesmo! 365.Store promove três workshops neste fim de semana

Neste fim de semana, a programação da 365.Store (CLS 402) está recheada de opções para todos os gostos e públicos. Serão três workshops com experts. Entre eles, para quem ama aquários, com o curso do André Sigueo, da Kawa Fish. O especialista em terrário Eiiti Yuri, da Nano Garden, ensinará técnicas para produção de terrário. E o head barista Guilherme Cassimiro, do 002.Café, vai promover uma aula de introdução aos cafés especiais.

No sábado (30), quem ama peixes, vai poder aprender a montar um paludário (viveiro que traz itens terrestres e aquáticos). Os inscritos terão a oportunidade de aprender a montar o aquaterrário com o especialista André Sigueo, além de levá-lo para casa. Serão 4h30 de curso (das 13h30 às 18h), incluindo um coffee break, às 15h30. O investimento é de R$740 e os interessados podem adquirir pelo pagseguro.

Já a programação de domingo (31) traz o workshop de verão da Nano Garden. Eiiti Yuri, expert em terrários, ensina as principais técnicas para quem ama e quer aprender a montar os minijardins. O investimento é de R$470, incluindo todos os materiais e insumos, os ingressos podem ser adquiridos pelo pagseguro.

No mesmo dia, o 002 Café vai promover um curso de introdução aos cafés especiais, a partir das 14h. O head barista Guilherme Cassimiro vai ministrar uma aula com experiência sensorial trazendo a diferença entre os cafés: commodity, gourmet e especial. O investimento é de R$150, incluindo o material (apostila). As inscrições devem ser feitas pelo instagram: @002café.

Serviços

Workshop Kawafish – Paludário

Data: 30/01

Hora: Das 13h30 às 18h

Local: 365.Store – CLS 402 Bloco A Loja 15

Vagas Limitadas

Link para compra: https://pag.ae/7WNWSHw16

Investimento: R$740 (valor inclui o paludário completo)

Nano Garden – Faça você mesmo

Data: 31/01

Hora: a partir das 9h

Local: 365.Store – CLS 402 Bloco A Loja 15

Vagas Limitadas

link para compra: https://sacola.pagseguro.uol. com.br/966d5b17-325e-4f2c- 9431-ea6ee3b3921a

Investimento: R$ 470 (valor inclui o terrário completo)

Workshop 002 Café

Local: 365 Store – CLS 402 Bloco A Loja 15

Valor: R$ 150 por pessoa

Horário: a partir das 14h

Mais informações: @002café.