365 Coworking recebe, pela primeira vez, o Prezz Indica

Iniciativa acontece com roda de conversa e happy hour com entrada gratuita

Nesta sexta-feira (25), será realizada a primeira edição do Prezz Indica, evento de empreendedorismo que desembarca no 365 Coworking (705 norte), a partir das 18h. A estreia do projeto conta com a presença da empresária e palestrante Tatiana Moura, além de um happy hour com muita música, drinks e opções para saborear. A entrada é gratuita.

O Prezz Indica é um novo projeto de empreendedorismo lançado pelas assessoras de comunicação Mônica Marques e Suênia Dantas. A iniciativa nasce com a missão de explorar o mundo dos negócios e estratégias de maneira inovadora e divertida. “Esse evento é um desejo antigo. Resolvemos tirar do papel e fazer algo de maneira bem descontraída. O projeto é, com certeza, uma oportunidade para compartilharmos experiências e conhecimentos. A proposta é bater um papo, curtindo um happy hour. Será um espaço perfeito para conexões”, explica Suênia, uma das sócias da Prezz Comunicação.

Tatiana Moura é especialista em gestão e planejamento de vendas, pós-graduada em marketing e sócia-diretora da A Prospecting Marketing. Ela vai comandar a roda de conversa e dar dicas sobre o universo dos negócios, compartilhando toda sua experiência na gestão estratégica de muitos negócios da capital federal.

Além da roda de conversa, o evento vai contar com opções para saborear. Assinado pelo renomado chef Gabriel Bla’s, do restaurante Bla’s, os convidados vão poder aproveitar o Chesse Burguer (R$ 19,90), o sanduíche vem com um smash de 90g, queijo cheddar, picles e molho da casa. Outra opção é o Chimi Burguer (R$ 29,90): hambúrguer de 180g, queijo derretido, bacon, salada e chimichurri. Haverá ainda opções de açaí por R$ 18,90 (300 ml) e R$ 24,90 (500 ml).

O público também vai poder experimentar deliciosas opções de bebida, como caipirinhas (R$ 16) e caipiroskas (R$ 18) nos sabores de limão, morango e melancia com gengibre. O cardápio inclui ainda heineken (R$ 13), Moscow Mule (R$ 25) e Gin Tônica (R$ 22), entre outros drinques.

O som fica por conta dos DJs Rodrigo Barata e Chico Gorman.

“Idealizamos um projeto perfeito para criarmos conexões, trocar experiências em um momento descontraído durante o happy hour. Além disso, vamos celebrar o sexto ano do nosso espaço”, afirma Flávio Hideo, proprietário do 365 Coworking.

Serviço:

Prezz Indica

Sexta-feira, 25 de agosto

A partir das 18h30

Local: 365 Coworking – 705 Norte, bloco D, loja 07

Entrada gratuita