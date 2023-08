35º Abrasel reúne empresários para discutir produtividade em bares e restaurantes

Neste ano, a programação do evento será híbrida

Acontece, em Brasília, nos dias 16 e 17 de agosto, o 35º Congresso Abrasel. O evento receberá palestrantes como Rodrigo Oliveira (jurado do programa MasterChef Brasil e chef dos restaurantes Mocotó e Balaio IMS), Ajay Mittal (COO da Rappi), Yana Dumaresq (relações-públicas da Meta) e Eduardo Horai (vice-presidente de tecnologia da Ambev).

O objetivo do encontro é discutir questões como a produtividade do negócio com soluções digitais e os desafios dos atendimentos humanizados e automatizados em tempos de redes sociais.

Neste ano, a programação do evento será híbrida. As palestras presenciais ocorrerão em Brasília, no Campus Sul do Centro Universitário Iesb. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos via Sympla, até 11 de agosto. Para assistir online, basta realizar a inscrição no site da Abrasel até 17 de agosto, também de maneira gratuita.

Serviço:

35º Congresso Abrasel | Mesa ao Vivo Brasília

16 e 17 de agosto

Inscrição e mais informações em: congressoabrasel.com.br.