2º CineMotriz acontece neste fim de semana, em Planaltina

O Complexo Cultural de Planaltina vai receber, neste fim de semana, uma diversidade de corpos e vozes, afetos, danças, esperança, resistência, ousadia e criatividade: vem aí a segunda edição do festival de cinema CineMotriz. O evento ocorre de quarta (25) a sábado (28), com entrada franca.

O CineMotriz reúne produções nacionais e internacionais inéditas, periféricas e independentes. A novidade é a apresentação de curta-metragens da América Latina e um longa-metragem de Luanda (Angola), em sessão especial de abertura. Serão realizadas ainda oficinas de formação cineclubista, sessões de cinema e debates nas escolas, rodas de conversa, shows e atrações culturais, e a noite de gala com entrega de troféus e premiação para os escolhidos.

Neste ano, o CineMotriz é inspirado na Sagrada Esperança, poema e livro escrito pelo primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, referência aos ideais de esperança para o futuro de Angola. Liberdade, identidade, justiça social, resistência, tradições, história, valores e a unidade do povo angolano na luta pela independência são alguns dos temas abordados pelo autor e tocante para o Motriz como janela de exibição da produção cinematográfica de curtas-metragens do país.

Este é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

CineMotriz – 2º Festival de Cinema de Planaltina

De quarta-feira a sábado, 25 a 28 de outubro

No Complexo Cultural de Planaltina – Av. Uberdan Cardoso, St. Administrativo, Lote 02

Entrada franca

