2ª edição do Bloco da Sereia Sem Pé agita pré-carnaval brasiliense

Sereias farão várias apresentações em Brasília até o carnaval. Gratuito.

Spice girls, Rihanna, Britney, Beyoncé, Kate perry, Billie Eilish, Lana Del Rey. Estas e outras divas são representadas em arranjos com ritmos de carnaval. Criado em 2019 pelas multiartistas Eli Moura e Karine Cruvinel, o Bloco da Sereia Sem Pé busca retratar e homenagear grandes mulheres e levantar as bandeiras da paz, da igualdade, da acessibilidade, do respeita às minas e às monas. Apoia a pluralidade/igualde de gênero entre tocantes/músicos no carnaval da capital federal. Agora, mulheres trans, cis e demais voltam para a segunda edição do bloco que sairá no pré-carnaval brasiliense.

As sereias irão se apresentar em ensaio aberto no dia 1º de fevereiro, quarta-feira, às 20h, na Cervejaria Corina (SOFN Quadra 1). Ainda, dia 5 de fevereiro, em convite junto ao bloco Cafuçu do Cerrado, a partir das 16h, no Eixo Cultural Ibero- Americano (antiga Funarte – Eixo Monumental) . Já no dia 11 do mês elas farão a festa, a partir das 17h, no Mimo Bar (205 Norte). Mas o grande dia do carnaval do bloco, parte do projeto Mulheres de Carnaval, será dia 18/02, às 21h, na Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul). A festa na Birosca não é recomendada para menores de 18 anos. As demais são livres para todos os públicos. Todos eventos são gratuitos.

O projeto Mulheres de Carnaval – Bloco da Sereia Sem Pé e o show do dia 18 de fevereiro são realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC-DF.

Banda Bloco – Formado por Eli Moura (voz e surdo), Karine Cruvinel (voz, caixa e efeitos), Joana Lopes (surdo, agogô e efeitos), Ana Ruiva (voz e agogô), Gabi Ávila (tamborim e agogô), Kika Carvalho (percussão), Loli (baixista), Rita Lima (baterista) e Ariela (guitarra), o Sereia Sem Pé volta, agora, após o alivio da pandemia do coronavírus, para tocar o melhor das divas do pop internacional em versão carnavalesca.

“Vamos valorizar as mulheres do pop. Te esperamos com muito som, hits de divas brasileiras e glitter”, convida Eli Mouta.

O bloco da Sereia Sem Pé realizou sua primeira edição em 2020, antes da explosão da pandemia da COVID-19. As sereias reuniram, na época, milhares de foliões no Setor Bancário Norte.

Serviço: 2ª edição do Bloco da Sereia Sem Pé agita pré-carnaval brasiliense

Ensaio aberto: 1º de fevereiro, quarta-feira, às 20h, na Cervejaria Corina (SOFN Quadra 1);

5 de fevereiro, em convite junto ao bloco Cafuçu do Cerrado, a partir das 16h, no Eixo Cultural Ibero- Americano (antiga Funarte – Eixo Monumental) .;

11 de fevereiro, a partir das 17h, no Mimo Bar (205 Norte);

Festa oficial: 18/02, às 21h, na Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul).

Todos eventos são gratuitos

A festa na Birosca não é recomendada para menores de 18 anos. As demais são livres para todos os públicos.

Mais informações no Instagram: @blocodassereiassempe