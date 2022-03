2ª edição do Baile Sound Preto acontece no próximo sábado (2) na Casa do Cantador

Evento gratuito busca dar protagonismo à população marginalizada, impulsionado debates sobre identidade, ancestralidade negra e o cotidiano periférico

A segunda edição do Baile Sound Preto acontece no próximo sábado (2), a partir das 16h, na Casa do Cantador em Ceilândia. Realizado pela Manga Rosa Produções, o evento conta com exposição de trabalhos de artistas da quebrada, batalha de dança, apresentação de DJs, pocket show e uma feira de empreendedorismo periférico.

Uma das atrações musicais do evento é o artista Emcee Lê. Diretamente de São Paulo, o MC é uma das principais vozes da cultura dancehall e sound system. As DJs Savana, Jwellz, Umiranda, Kashuu e Beatmilla também ficam responsáveis por animar o público com muito som de quebrada.

O Baile Sound Preto conta ainda com uma batalha de dança com a presença das juradas FabGirl e Tatiana Assem. Para fortalecer o empreendedorismo periférico, o evento terá uma feira com comércios locais e uma praça de alimentação.

Foto|Wendella Alves

Arte periférica

Com o objetivo de impulsionar a criação cultural das periferias do Distrito Federal, o Baile Sound Preto também realiza a galeria de arte Manga Rosa. Nesta segunda edição, os trabalhos que serão expostos contaram com a curadoria das Sebastianas. Os artistas que participarão são:



Cerqueirinha, de Ceilândia;

Hud, de Samambaia;

Jad William, do Paranoá;

Oberas, da Cidade Ocidental (GO);

Under, de São Sebastião

O Baile Sound Preto conta com o apoio da Oxfam Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



2ª edição Baile Sound Preto

Sábado, 02 de abril, às 16h

Entrada gratuita

Na Casa do Cantador (QNN 32, Ceilândia-DF)