2ª edição da Festa Matinê recebe Banda Salve, Umiranda e Karla Testa; confira line-up completo

Dividida em três espaços — pistas de dança, praça de alimentação e espaço picadeiro, a festa rola das 15h às 22h

A Festa Matinê retoma os trabalhos em sua 2ª edição no próximo sábado (8), no beco da Externa Club, no Setor Comercial Sul. Dividida em três espaços — pistas de dança, praça de alimentação e espaço picadeiro, a festa rola das 15h às 22h.

Como em sua estreia, na 2ª edição, as duas pistas intituladas criativamente de Homem Foguete e Globo da Morte apresentam diversidade na curadoria musical. Nomes reconhecidos e requeridos da cena candanga como os DJs Umiranda, Karla Testa, Dolfits, Ternura e Pops, além da Banda Salve, são os destaques da tarde/noite. Veja na programação:

Os ingressos, que começaram a ser oferecidos gratuitamente, ainda podem ser adquiridos pelo sympla.

Próximas edições

A Matinê tem uma programação com edições quinzenais. São 40 atrações diferentes, sem repetições, incluindo DJs de todo o Distrito Federal, com o objetivo de valorizar a cena local. Entre as atrações confirmadas, brilham as bandas Salve Jorge, Gypsy Jazz Club, Brega e Rosas, Passo Largo e as Fulo do Cerrado. Além dessas, diversos DJs renomados, como Dj A, Umiranda, Jak3, Paula Torelly, Klap, Pezao, Ketlen, Barata, Luji, Ops, Tamara Maravilha, BeatsOn, Naju, Emídio, Karla Testa, Sandro Biondo, La Ursa, Distinto, Carol Costa, Thiago Freitas, Laine D’Olinda, Fibo, Leo Cabral, Janna, Low, Maraskin, Low, Adolfo e Thum.

Serviço

Festa Matinê

Local: beco da Externa Club — Centro Comercial Amazonas, SCS Q. 5 BL B Lote 74

Data: sábado, 8 de julho

Horário: das 15h às 22h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/matine/2048232