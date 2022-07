Evento gratuito acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, de 23 a 25 de agosto

O 1º Congresso Internacional de Capacitação de Gestores do Esporte (CICGE) está com inscrições abertas. Gratuito, o evento, promovido pelo Instituto Brasil Adentro, com apoio do Ministério da Cidadania, será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília, de 23 a 25 de agosto. Com o objetivo de capacitar e discutir diretrizes para a organização esportiva em vários segmentos, realizar parcerias entre Governo e iniciativa privada para implementação de programas, trocar experiências e promover interação entre os participantes, o CICGE terá formato híbrido, permitindo participação nos modos presencial e online.

“O esporte, além de ser uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento da saúde do ser humano, fundamental para a melhoria da saúde física e mental, contribui para o desenvolvimento econômico, ético e moral da nossa sociedade. Inclusão, sustentabilidade, geração de empregos, business, tecnologia… O universo esportivo oferece um mundo de possibilidades e muitas delas serão abordadas no nosso congresso”, afirma Herbert Félix, coordenador geral do CICGE.

Na programação, palestras, painéis e cursos que serão apresentados e debatidos por autoridades em inúmeros campos, a exemplo de Ricardo Chantilly, criador do Afrogames, primeiro centro de formação de jogadores profissionais de e-Sport dentro de uma favela; Mizael Conrado, melhor jogador do mundo de futebol de 5 e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro; Ronaldo Cohin, CEO da startup Jade Autism, especializado na criação de tecnologias gamificadas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências cognitivas, entre outros.(CPB).

Englobando o universo esportivo, mas para além dele, a escolha dos conteúdos foi planejada com temáticas que solucionem os problemas vividos pelos gestores públicos e privados, compartilhando experiências exitosas ao redor do mundo, englobando. Com a facilidade de se participar do evento à distância, será possível, o público poderá se aprofundar em temas como: Ações de subnacionais (estados e municípios do Brasil); Captação de recursos; Clubes e instituições esportivas; Compliance; Design Thinking na Gestão; Empresas investidoras no esporte; Gestão de eventos internacionais; Gestão de instalações esportivas; Inovação e tecnologia esportiva; Legislação de Convênios e Contratos (nova lei de licitações 14.133/2021), Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC (Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014); Plataforma + Brasil; Prestação de Contas e outros.

A organização do CICGE, numa iniciativa muito especial do Congresso, prepara a Vila dos Sonhos, um espaço destinado a vivências e experiências de pessoas e entidades que realizam ações inspiradores voltadas para ao esporte. Na Vila dos sonhos, os convidados terão contato e acesso a ferramentas, que colocam o esporte como indutor do desenvolvimento socioeconômico, em especial na população de vulnerabilidade social e nas regiões de pobreza multidimensional, ou seja, fomento da Inclusão Social e do Desenvolvimento Socioeconômico Regional. A proposta é proporcionar, aos participantes, experiências fora da sua realidade, ampliando, assim, suas percepções sobre o mundo.

