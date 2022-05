1ª edição de evento voltado para síndicos abordará Mediação de Conflitos

A gestão profissional de condomínios se faz cada vez mais necessária, o que exige a capacitação constante de quem assume a responsabilidade de ser síndico. O mercado condominial está passando por intensas transformações e para acompanhar as mudanças, síndicos e administradores precisam investir em capacitação e atualização constantes. Para tratar desses e outros assuntos, acontecerá, em 28 de maio, a 1ª edição de O Farol, um encontro que reunirá 80 síndicos a bordo do barco Happy Day.

“O Foral aposta em um formato inovador para compartilhar conteúdo de forma agradável ao síndico, trazendo luz e um porto seguro para aqueles que buscam fazer uma gestão séria e duradoura. A capacitação do síndico é um tema cada vez mais debatido no universo condominial do país, pois a função exige além de dedicação, preparo e conhecimento para desempenhar um trabalho que passe segurança e confiança aos condôminos e proporcione prosperidade na gestão”, afirma Orlando Antunes, diretor da Suporte Gestão Condominial, empresa organizadora do evento.

Necessário e nem sempre valorizado. Assim é o trabalho do síndico. Com inúmeras atribuições relacionadas à gestão condominial, também cabe a ele a tarefa de informar sobre aumento de taxas, lidar com reclamações e intermediar conflitos entre vizinhos e até chamar a atenção de moradores quando as regras do condomínio são transgredidas. Tem gente que não gosta, e, em casos extremos, há quem apele até para a violência física, como o morador que atacou a socos o síndico por ter sido avisado de que não era permito o uso de saco de pancadas na academia. O caso, que está na justiça e acendeu a luz de alerta entre os profissionais do ramo, também será debatido no evento.

O evento acontecerá entre as 11h e 18 horas e oferecerá coffee break e almoço. Na programação, destaque para a palestra “Mediação de Conflitos”, com César Santana.

“Estou ansiosa. Acho que será um encontro bem interessante, pois o tema vem a calhar com esse novo normal. Para além do dia a dia, com a pandemia as pessoas ficaram mais sensíveis ao barulho, à convivência. Esse respaldo é importante para que possamos assessorar os condôminos com um olhar diferenciado”, avalia Luzia Fune, síndica há cinco anos no Lago Norte.

O evento, realizado pela Suporte Gestão Condominial, conta com o apoio da Revista Águas Claras e patrocínio de empresas como Sua Caricanecas DF, Colégio Visão, Ribeiro & Miranda Advocacia, Japan Securitym Honest Market BR e Grupo Mastro’s.