16º Festival de Cinema de Taguatinga realiza Mostra Seleção Popular online

De 15 de julho a 14 de agosto, o público poderá assistir aos filmes inscritos no festival e escolher seu preferido. O curta mais votado vai para a Mostra Competitiva, em setembro

Com mais de 400 curtas inscritos de todas as regiões do Brasil, nas categorias de animação, documentário, experimental, ficção e infantil, o 16º Festival de Cinema de Taguatinga realiza de 15 de julho a 14 de agosto, a Mostra Seleção Popular, totalmente online. Durante esse período, o público participa da curadoria, elegendo o melhor filme dentre os inscritos por meio de voto digital.

No site oficial do evento www.festivaltaguatinga.com.br, os espectadores poderão assistir ao acervo de filmes inscritos quantas vezes quiserem e votar, apenas uma vez, no que mais gostar. O curta vencedor irá participar da Mostra Competitiva, que acontecerá em setembro deste ano, no SESC Taguatinga, de volta ao formato presencial.

Nesta 16ª edição, o Festival Taguatinga de Cinema apresenta uma seleção de filmes que trazem obras criadas a partir das circunstâncias impostas pela pandemia. O público vai conhecer o que captaram as antenas dos nossos cineastas no confinamento. E escolher seu favorito!

A programação do festival também inclui oficinas, debates, shows e festas, promovendo um momento de diálogo e confraternização em torno do universo audiovisual. Acompanhem a programação completa nas redes sociais @festivaltagua .

Foto|Paula Carrubba

SERVIÇO

16º Festival Taguatinga de Cinema

Mostra Seleção Popular online

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista e Vote

QUANDO: de 15 de julho a 14 de agosto

ONDE: www.festivaltaguatinga.com.br