‘Eu tenho mania de gostar de bofe com caráter duvidoso’, desabafa Anitta

Anitta usou o Twitter para refletir e desabafar sobre a vida amorosa. Na rede social, a cantora, que sempre surge com um namorado novo, fez suas autoanálises e disse que tem mania de gostar de bofe com caráter duvidoso.

“Aprendi uma coisa aqui analisando eu mesma… eu não sei vocês, mas eu tenho mania de gostar de bofe com caráter duvidoso. Eu me interesso… depois de três meses tenho vontade de me bater quando vou catando qual é a do ‘bofe’… pois muito que bem…”, começou ela.“Se a gente ficar repetindo o mesmo ciclo para sempre na vida, as merdas não vão parar de acontecer. Então povo.. agora já aprendi. Gostei? É porque não presta! Vou focar no que eu não estou muito aí que daí engata e vai dar bom”, finalizou Anitta.

A artista, que não tem papas na língua e não esconde a sua insatisfação com o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou a rede social, no domingo (05), para contar aos seguidores e fãs que recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

