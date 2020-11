Especial de 36 horas traz todos os episódios da 31ª temporada de “Os Simpsons” no Fox Channel

PUBLICIDADE

Os fãs não precisam ficar tristes com o season finale da 31ª temporada de “OS SIMPSONS”, que foi ao ar no Brasil no início de novembro. Para quem perdeu algum dos novos episódios, ou já está com saudades da família amarela, o FOX Channel traz a solução: uma maratona especial de 36 horas seguidas de Simpsons!

Recheado de momentos hilários e irreverentes, a exibição contempla 87 episódios e começa a partir das 10h de sexta, dia 20 de novembro, e segue até as 22h30 de sábado, dia 21. Vale lembrar que o conteúdo do especial conta ainda com uma maratona de todos os 22 episódios da 31ª temporada, que começam a rodar na telinha do FOX Channel a partir das 13h30 de sábado (21).

Confira abaixo a lista completa dos episódios do especial e a hora de exibição:

ESPECIAL – 36 HORAS DE SIMPSONS

A partir das 10h de sexta, 20/11, às 22h30 de sábado, 21/11.

SEXTA, 20/11

10:00 Os Simpsons, S21 – A Cor Amarela

10:20 Os Simpsons, S12 – Krusty É Papai

10:45 Os Simpsons, S13 – A Culpa É do Mordomo

11:10 Os Simpsons, S06 – Homie, o palhaço

11:35 Os Simpsons, S07 – Um Peixe Chamado Selma

12:00 Os Simpsons, S11 – Mau Comportamento

12:25 Os Simpsons, S06 – Quem Matou o Sr. Burns? — Parte 1

12:50 Os Simpsons, S07 – Quem Matou o Sr. Burns? — Parte 2

13:20 Os Simpsons, S11 – Sozinho Outra Vez, na Natureza

13:45 Os Simpsons, S14 – Moe se Converte em Criança

14:10 Os Simpsons, S06 – Nasce um Burns

14:35 Os Simpsons, S07 – Cenas da Luta de Classes em Springfield

15:00 Os Simpsons, S09 – O Saxofone da Lisa

15:25 Os Simpsons, S13 – Fim de Semana em Burnsie

15:50 Os Simpsons, S06 – O Limoeiro de Tróia

16:15 Os Simpsons, S10 – Mamãe e a Arte de Papai

16:40 Os Simpsons, S09 – A Família Cartucho

17:05 Os Simpsons, S07 – Bart Vende sua Alma

17:30 Os Simpsons, S11 – Adivinhe quem Vem para Criticar?

17:55 Os Simpsons, S09 – O Diretor e o Soldado

18:20 Os Simpsons, S07 – O Homem-Radioativo

18:45 Os Simpsons, S10 – 30 Minutos em Tóquio

19:10 Os Simpsons, S11 – O Irmãozinho Drogado

19:35 Os Simpsons, S09 – A Última Tentação de Krusty

20:00 Os Simpsons, S14 – O Novo Bart

20:25 Os Simpsons, S10 – Eles Salvaram a Inteligência de Lisa

20:50 Os Simpsons, S25 – Feito de Lego como Eu

21:15 Os Simpsons, S07 – 22 Curtas Sobre Springfield

21:40 Os Simpsons, S06 – A Associação de Pais e Mestres debanda

22:05 Os Simpsons, S30 – Bart Não Está Morto

22:30 Os Simpsons, S18 – O Insignificante, o Chef, a Esposa e o seu Homer

22:55 Os Simpsons, S07 – Lisa, A Vegetariana

23:20 Os Simpsons, S06 – O Mundo de Comichão e Coçadinha

23:45 Os Simpsons, S11 – Bilionário por um Dia

SÁBADO, 21/11

00:10 Os Simpsons, S09 – Uma Joia de Seita

00:35 Os Simpsons, S06 – Homer, o Grande

01:00 Os Simpsons, S07 – Verão Quente

01:25 Os Simpsons, S12 – É o Homer!

01:50 Os Simpsons, S17 – História Quase Sem Fim

02:15 Os Simpsons, S18 – Moe e Lisa

02:40 Os Simpsons, S14 – Como Passei Minhas Férias de Verão

03:05 Os Simpsons, S09 – Propriedade Indesejada

03:30 Os Simpsons, S12 – Revolta da Neve

03:55 Os Simpsons, S06 – Com Maggie Já São Três

04:20 Os Simpsons, S18 – Crescendo com Springfield

04:45 Os Simpsons, S10 – Histórias Bíblicas dos Simpsons

05:10 Os Simpsons, S25 – Segurança Nacional

05:35 Os Simpsons, S06 – Vovô e a Disfunção Sexual

06:00 Os Simpsons, S09 – Marge, Posso Botar para Quebrar?

06:30 Os Simpsons, S12 – O Computador Alcaguete

07:00 Os Simpsons, S10 – Homer É o Máximo

07:25 Os Simpsons, S11 – Missionário: Impossível

07:50 Os Simpsons, S06 – A Volta de Springfield

08:15 Os Simpsons, S07 – Vovô Simpson e seu Neto em “A Maldição dos Inferna”

08:40 Os Simpsons, S11 – Homer: O Fazendeiro

09:05 Os Simpsons, S06 – Casa na Árvore dos Horrores V

09:30 Os Simpsons, S25 – O Casamento do Ano

09:55 Os Simpsons, S09 – A Cidade de Nova York vs. Homer Simpson

10:20 Os Simpsons, S07 – Homer, o Rei do Festival

10:45 Os Simpsons, S06 – A Volta de Bob Roberts

11:10 Os Simpsons, S17 – Vejam como Homer Corre

11:35 Os Simpsons, S09 – Lisa, uma Simpson

12:00 Os Simpsons, S12 – Trilogia do Erro

12:25 Os Simpsons, S25 – O Pirata Prateado

12:50 Os Simpsons, S13 – O Velho e a Chave

13:20 Os Simpsons, S31 – O Inverno do Nosso Conteúdo Monetizado

13:45 Os Simpsons, S31 – Com Tudo Ou Com Homer

14:10 Os Simpsons, S31 – Uma Linha Azul Gordurosa

14:35 Os Simpsons, S31 – Casa na Árvore dos Horrores XXX

15:00 Os Simpsons, S31 – Gorilas no Mástil

15:25 Os Simpsons, S31 – Marge, a Lenhadora

15:50 Os Simpsons, S31 – Viva à Vida Pura!

16:15 Os Simpsons, S31 – Dia de Ação de Horror

16:40 Os Simpsons, S31 – Todd, Todd, Por Que Me Abandonaste?

17:05 Os Simpsons, S31 – Bobby, Faz Frio Lá Fora

17:30 Os Simpsons, S31 – Salve Aos Dentes

17:55 Os Simpsons, S31 – A Deseducação de Lisa Simpson

18:20 Os Simpsons, S31 – Frinkcoin

18:45 Os Simpsons, S31 – Bart, O Vilão

19:10 Os Simpsons, S31 – Desconectados

19:35 Os Simpsons, S31 – Mehor Com O Ned

20:00 Os Simpsons, S31 – Estrada ao Inferno

20:25 Os Simpsons, S31 – A Incrível Leveza de Ser Um Bebê

20:50 Os Simpsons, S31 – Padres Guerreiros

21:15 Os Simpsons, S31 – Padres Guerreiros – Parte Dois

21:40 Os Simpsons, S31 – As Detestáveis Garotinhas de Oito Anos

22:05 Os Simpsons, S31 – Estilo Canino