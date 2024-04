Escritora Roseana Murray, que foi atacada por pitbulls, tem alta de hospital no RJ

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A escritora e poetisa Roseana Murray, 73, teve alta do hospital na manhã desta quinta-feira (18), data em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. Ela foi atacada por três pitbulls em Saquarema (RJ), na Região dos Lagos, no último dia 5.

Murray ficou 13 dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres, na região metropolitana, e deixou a unidade aplaudida pela equipe médica e demais funcionários. Os servidores usavam uma camiseta onde estava escrito “Lute como uma poeta”, em homenagem à escritora.

Parentes e amigos de Murray também acompanharam sua saída do hospital. “Acho que não tem nenhuma palavra no dicionário que possa traduzir tanta emoção”, disse Evelyn Klingerman, irmã da escritora.

O cirurgião plástico Thiago Glenn afirmou que Murray deve retornar à unidade de saúde na próxima terça (23) para uma avaliação. “A gente vai acompanhá-la pelo menos uma vez por semana aqui”, afirmou.

Roseana agradeceu os cuidados que recebeu dos profissionais. “Nunca tinha sido internada em hospital do SUS e realmente não tinha conhecido nada igual, nada, em matéria de amor, carinho, organização.

Tudo está acoplado em alguma coisa, uma imensa colmeia, estou me sentindo uma abelha rainha”, disse.

A escritora dedicou uma poesia aos funcionários do hospital e disse que lá todos são anjos. Ela explicou que fez o texto com a ajuda da irmã, já que ainda não consegue escrever, e contou que pensa em aprender a escrever com a mão esquerda ou colocar um braço biônico.

Murray disse ainda que fará um sarau de poesias no hospital e que planeja lançar um livro para crianças que também tiveram partes do corpo amputadas.

Com o ataque, a escritora perdeu um braço e uma orelha. Ela fazia uma caminhada próximo de onde mora, por volta das 6h, quando foi surpreendida pelos cães.

Três pessoas responsáveis pelos pitbulls chegaram a ser presas após o episódio, mas conseguiram habeas corpus na Justiça e respondem em liberdade.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais.

Autora de mais de 100 livros infantojuvenis, Roseana Murray começou a escrever poesia voltada para o crianças em 1980, com o livro “Fardo de Carinho”, inspirado em Cecília Meireles. Aos 73 anos, acumula premiações literárias, entre elas o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantojuvenil pelo livro “Jardins”, em 2002.