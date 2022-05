Erro em sites de Avril Lavigne e MGK confirmam show em bar de Brasília

Muitos usuários notaram o erro no site da cantora e link listava ingressos a partir de R$ 35; A informação ainda não foi retificada

Não é novidade que teremos Avril Lavigne neste ano, no Brasil. Marcado para o mês de setembro, seu show com a tour “Love Sux” acontecerá entre os dias 7 e 9 de setembro em São Paulo e também no Rio de Janeiro, no festival “Rock in Rio”. A notícia vem deixando vários fãs empolgados, já que a última vez que a cantora esteve em solo brasileiro foi há 8 anos.

Mas, um fato cômico chamou a atenção de alguns fãs. Aparentemente, nas agendas de Avril Lavigne e de Machine Gun Kelly foi confirmado que haveria um show no Brasil muito antes do previsto. Marcado para o dia 12 de junho, o show aconteceria num bar chamado “Birosca do Conic”, em Brasília, com ingressos a partir de R$ 35.

O show vinha listado junto a outros que serão realizados no Canadá — país de origem da cantora — e nos Estados Unidos.

Porém, ao clicar no link disponibilizado para a compra de ingressos, o usuário era direcionado para a compra de ingressos para o show da cantora Day Limns, que aparentemente é a atração da casa no dia listado por Avril e Machine Gun Kelly. No site, de MGK, o mesmo erro: link para compra do ingresso do show de Day Limns.

Como já esperado, a própria casa de shows “Birosca do Conic” confirmou que não haverá nenhuma apresentação de Avril Lavigne. Em tom bem-humorado, o bar soltou um reels brincando com a situação em seu Instagram: “Avril na Birosca? Infelizmente só em sonhos”.