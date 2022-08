‘Empreguetes’ se reúnem e atiçam sobre novo projeto do trio

A reunião entre as atrizes virou motivo de “aposta” de uma possível volta do trio à TV ou, quem sabe, uma estreia no cinema

Taís Araujo atiçou o público na noite desta terça-feira, 9, após publicar em seu Instagram uma imagem com Leandra Leal e Isabelle Drummond, com quem formava as Empreguetes, na novela "Cheias de Charme" (2012). A reunião virou motivo de "aposta" de uma possível volta do trio à TV ou, quem sabe, uma estreia no cinema. Na legenda, Taís faz mistério e alimentou as esperanças do público. "Internet está pronta pra quebrar? Atrizes, diretora e figurinista de Cheias de Charme reunidas numa noite chuvosa de terça-feira…Por que será?", escreveu a atriz. Os comentários estão rendendo empolgação de anônimos e famosos. Monica Iozzi, por exemplo, demonstrou surpresa e escreveu: "Meu Deus! Vai ter continuação? Eu amava". Já a figurinista do trio, Gogoia Sampaio, endossou as expectativas: "vamos embora", respondeu para Taís Araujo. Estadão Conteúdo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)