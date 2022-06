Em ano de despedida da Globo, Galvão Bueno ‘narra’ até corrida de gôndolas

Narrador tem postado vídeos engraçados com algumas transmissões marcantes de sua carreira

Desde que anunciou a sua despedida da Globo, no final de março, Galvão Bueno, 71, tem compartilhado em suas redes sociais vídeos engraçados envolvendo algumas narrações marcantes em 41 anos de carreira. Não satisfeito, ele agora também resolveu ‘narrar’ competições, no mínimo, excêntricas. A mais recente foi uma corrida de gôndolas, em Veneza, Itália.

“Atenção que vai ser dada a largada para o Grande Prêmio de canoagem aqui na laguna de Veneza. O amarelo está atrapalhado, está enrolado. Tem que estar todo mundo posicionado como acontece com as corridas de cavalo. Todo mundo no starting gate”, começou Galvão na varanda de um hotel da cidade italiana. “Foi dada a largada do Grande Prêmio de Veneza. Finalmente. A gôndola branca já tomou a ponta”, brincou terminando a gravação deixando os internautas curiosos sobre o fim da competição.

Galvão está visitando diversas cidades na Europa com a mulher, Desirée Soares, há quase duas semanas. Antes disso, ele já tinha feito um vídeo com a montagem do áudio da prova dos 50 metros livre nas Olimpíadas de 2008, quando César Cielo faturou a medalha de ouro na natação. A nova transmissão mostra a disputa entre três cachorros cabeça com cabeça em um rio. Outra “narração” foi um vídeo de um gato pulando para pegar um coelhinho de pelúcia. “Tafareeeeellll. Sai que sua, Tafarel!” grita ao fundo.

A Copa do Mundo do Catar no mês de novembro vai marcar a despedida do narrador da emissora, mas Galvão já deixou escapar que não pretende se aposentar tão cedo. “Estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa”, contou ele.