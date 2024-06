‘Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus’, diz Leonardo sobre Bruna Marquezine

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Leonardo, 60, aprova o namoro do filho João Guilherme, 22, com atriz Bruna Marquezine, 28. O cantor, que contou ter ficado surpreso com os rumores sobre o romance, ainda não foi apresentado oficialmente a nova namorada do caçula, fruto de um namoro do cantor com a ex-bailarina Naira Ávilla.

“Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine. Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima”, disse o intérprete de “Não Aprendi Dizer Adeus” em entrevista ao “Balanço Geral”, da Record.

O cantor lembrou ter visto Marquezine quando era criança. “A Bruna, tive o prazer de encontrá-la quando ela tinha oito anos de idade, fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, encontrei a mãe dela e ela. A gente encontrou aquela carinha linda, não mudou nada; ela só cresceu, a carinha é a mesma coisa”.

Leonardo ainda disse que ele e a família irão receber bem a atriz. “Vamos receber de braços abertos”.

Bruna e João ainda não confirmaram o namoro publicamente, mas já foram vistos aos beijos em um aeroporto, e juntinhos em diversas ocasiões, como o desfile da nova marca de roupa de Sasha Meneghel e na festa de aniversário de Giovanna Lancellotti.