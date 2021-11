“Ela Arrebenta”: Julies lança parceria com Viegas e primeiro álbum da carreira

Canção chega a todos aplicativos nesta sexta-feira, 3 de dezembro, e faz parte do projeto de estreia do cantor “Começo, meio e fim”

Julies, um dos principais nomes da nova geração do gênero no país, está de volta com duas novidades para o final de ano! Ao lado de Viegas, finalista da edição 2021 do programa No Limite (TV Globo), o artista acaba de anunciar a chegada da envolvente e dançante “Ela Arrebenta”. A canção ainda chega junto com “Começo, meio e fim”, disco de estreia do cantor mais promissor do cenário do pop reggae nacional e que conta com participações especiais de Maneva, Viegas, Good Vibe, Anna Lu e Zapi. O single e o disco de debutante chegam aos apps de música nesta sexta-feira (3).

Composta por Julies, Viegas, Tercio de Polli e Thiago Stancev, – dono de cinco certificações de platina e três de ouro em suas últimas produções musicais com Maneva – que também assina a produção da faixa, “Ela Arrebenta” é hit que enaltece às mulheres, sua força de superação e traz forte mistura da percussão baiana aliada ao pop, samba e reggae. “Essa canção é uma homenagem à todas as mulheres que, mesmo com todas as adversidades do mundo de hoje e principalmente no Brasil, mostram seu espírito guerreiro sem tirar a leveza de todo seu ser.”

Sobre o convite para a parceria, Julies conta que o convite para Viegas, finalista da edição de 2021 de No Limite, participar da canção surgiu durante uma roda de composição. “Nós estávamos em uma sessão de composição com alguns amigos. Quando começamos a conversar, mostrei o single e na hora ele pirou! Depois de ouvir, ele me perguntou se poderia escrever algo para acrescentar na música. De bate pronto eu concordei e pedi para ele me enviar algo. Dois dias depois ele me ligou para mostrar um verso magistral. Na hora que ouvi, pensei: É isso! Era o que faltava.”

Álbum “Começo, meio e fim” com Maneva, Viegas e mais:

Com mais de 2.5 milhões de streams, sucesso de público e crítica, “Começo, meio e Fim” debuta repleto de participações especiais. Com a presença de nomes como Maneva na faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça”, single que já acumula quase 1 milhão de streams, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas na recém-lançada “Ela Arrebenta”, o disco de estreia conta com 10 canções: 9 faixas e uma versão acústica.

“A chegada do álbum é a realização de um sonho. Mais emocionante ainda é saber que ele já é um sucesso de público e conta com participações especiais de pessoas que admiro muito. Não há vocabulário que eu possa descrever a gratidão que tenho com todos eles”.

Do backstage aos palcos: Julies, é assessor de imprensa de grandes artistas:

Apesar do pouco tempo de carreira, Julies já demonstrou para o que veio, mas o que muitos não sabem é que este mundo do showbusiness não é novidade para o cantor. O artista conhece bem o backstage da música, assessor de imprensa de nomes como Day, Carol Biazin, Gabriel Elias também já viajou o país com o Maneva e divulgou os internacionais Groundation, Jo Marley, entre outros.

“Eu me formei em jornalismo, logo comecei a trabalhar em assessoria de imprensa, em uma das maiores da américa latina, mas totalmente voltada ao corporativo. Lá aprendi a rotina e comecei a fazer assessoria de alguns shows, em 2016 consegui fechar com o Maneva e iniciei nessa área de assessorar artistas. Mas sempre me faltava algo, e o pessoal do Maneva começou a me incentivar, o Deko também, e aí em 2019 entrei em estúdio com eles, participaram de todos os processos e agora estamos aí, tornando o sonho em realidade”, comemora Julies.

Faixa a faixa:

1 – Pequena

2 – Buquê Pra Multidão

3 – Quando Você Vem (feat. Good Vibe)

4 – Fumaça (feat. Anna Lu & Zapi)

5 – Bela

6 – Nosso Sentimento (feat. Maneva)

7 – Ela Arrebenta (feat. Viegas)

8 – Quem Brinca Com Fogo?

9 – Ai, Ai

10 – Nosso Sentimento (Acústico – feat. Maneva)