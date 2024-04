Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso são os novos integrantes do Papo de Segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Papo de Segunda, programa semanal do canal gnt, vai ter dois novos integrantes a partir de abril. Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso vão integrar o elenco ao lado de João Vicente e Francisco Bosco.

Passapusso é músico da banda BaianaSystem. A previsão de estreia dos novos nomes é 22 de abril. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa do canal.

Sterblitch afirma que adora papo furado e que tem como objetivo não deixar a conversa ficar séria. “Quero aprender com meus amigos e dividir experiências, principalmente rindo dela”, disse. Já o músico diz que pretende somar à atração para fortalecer os diversos assuntos abordados.

Desde o ano passado, a Globo vem realizando pesquisas para mudar programas do canal de variedades. Em outubro, Vladimir Brichta ocupou a vaga deixada por Manoel Soares e participou do quadro até dezembro, quando saiu para filmar as cenas em “Renascer”.