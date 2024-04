Eduardo Moscovis diz que será ‘o personagem mais chato’ de ‘No Rancho Fundo’

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Eduardo Moscovis, 55, está prestes a fazer uma dobradinha na TV. A partir de 15 de abril, poderá ser visto na estreia de “No Rancho Fundo”, nova novela das 18h, na pele do resmungão Quintino Ariosto. Duas semanas depois, também estará no ar na pele do botânico apaixonado Rafael, seu papel em “Alma Gêmea”, que será reprisada no lugar de “Paraíso Tropical”.

O ator conta que está animado e ao mesmo tempo ansioso para essa “overdose” em horários tão próximos. “É muito louco isso. Os personagens são bem diferentes, um é mais romântico e de época, e o Quintino é mais atual. Fiquei muito empolgado”, afirma.

De acordo com ele, o público amará odiar seu personagem. “O Quintino é avarento, sem humor, não é amado. Um velho, resmungão. Sou o personagem mais chato da novela”, decreta, antes de se desculpar com o autor, Mario Teixeira: “É brincadeira, Mario, ele é maravilhoso, estou achando o maior barato”, brincou.

Na trama, Quintino Ariosto é dono de uma mineradora e um dos homens mais poderosos de Lapão da Beirada, a cidade fictícia do agreste nordestino. Casado com Dona Manuela (Valdineia Soriano) e pai de Artur (Túlio Starling), não suporta o filho por achar que ele quer só sua herança.

Ranzinza e mal-humorado, vai ficar de olho na fortuna de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) assim que ela encontrar uma pedra preciosa que pode mudar sua vida. Com Marcelo Gouveia (José Loreto), tentará enganar a família Leonel.

Autor da trama, Mario Teixeira afirma que a novela vai representar o povo brasileiro. “Essa trama é o retrato do nosso Brasil imenso. Pensando nisso, criei essa história a partir de uma família que é um pouco a nossa também, com dramas e questões. Tem a ver ainda com a generosidade do povo, com o sonho de ver as coisas dando certo. É a melhor novela que eu já escrevi”, avalia, sem modéstia.

A trama terá um crossover com “Mar do Sertão” (Globo, 2022), também de autoria de Teixeira, e alguns personagens vão retomar em “No Rancho Fundo”. Segundo o diretor artístico, Allan Fiterman, serão ao menos dez retornos, entre eles, o de Deodora Montijo (Debora Bloch).

Na trama anterior, a fazendeira de Canta Pedra terminava na cadeia após tentar matar o próprio filho. “Agora ela retorna como dona de cabaré que conta essa história antiga dela, com direito a flashbacks. Mas todos terão novas narrativas a partir de então”, definiu Allan.