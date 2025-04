Dudu Camargo vira réu por importunação sexual contra Simony durante transmissão ao vivo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O apresentador Dudu Camargo, 26, se tornou réu por importunação sexual contra a cantora Simony, 48.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo foi aceita na última semana e se refere a um episódio ocorrido durante a transmissão do programa Bastidores do Carnaval, da RedeTV!, em 2020, durante o desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. Na ocasião, Simony apresentava a atração ao lado de Nelson Rubens.

Dudu Camargo, que na época era contratado do SBT, entrou ao vivo na transmissão vestido de pijama e passou a fazer brincadeiras com conotação sexual. Ele afirmou, por exemplo, que gostaria de ir para a “Banheira do Gugu” com Simony, em alusão ao antigo quadro exibido no Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato (1959-2019). Também declarou que queria “fazer um filho” com a cantora e chegou a simular um ato sexual diante do público.

A cantora relatou à Justiça que o apresentador tentou agarrá-la à força para conseguir um selinho e a segurou com intensidade. Simony também afirmou que pediu a Nelson Rubens que interviesse, deixando claro seu desconforto com a situação. “Tira daqui! Sai daqui! Esse Dudu é abusado!”, reagiu diante das câmeras. Em depoimento, alegou que, em seus 40 anos de carreira, “jamais passou por qualquer situação semelhante” e teve sua “dignidade atacada, sendo apalpada e agarrada” em rede nacional.

Segundo o UOL, caso seja considerado culpado, Dudu Camargo poderá ser condenado a uma pena de um a cinco anos de reclusão, conforme o artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual. Até o momento, não há data prevista para o julgamento.

Na defesa apresentada à Justiça, Camargo afirmou que tocou “acidentalmente” a pele da apresentadora e que retirou a mão imediatamente. Seu advogado alegou que as imagens do programa demonstram a “ausência de malícia” e que Simony teria consentido com o selinho. “Não há nada forçado ou obsceno nas imagens, nem sequer vestígio de intenção de cunho sexual”, afirmou.

Em maio de 2023, a Justiça de São Paulo já havia determinado que o apresentador Dudu Camargo indenizasse a cantora em R$ 30 mil por danos morais. Ele entrou com um recurso para diminuir em 90% o valor, mas foi negado em outubro do ano passado.