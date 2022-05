Duda Reis se diz realizada com instituto que apoia mulheres vítimas de violência

Duda afirma que está muito feliz com o novo projeto e que quer proporcionar apoio e possibilidade de ressignificação para essas mulheres

A atriz Duda Reis, 20, falou do seu novo projeto, o Instituto Survivor, que começou neste mês de maio a ajudar mulheres vítimas de abuso e violência doméstica. Ela esteve nesta terça (4) em um evento de lançamento de um produto da Braé, em São Paulo.

A influenciadora e agora empreendedora diz que ainda não tem um espaço físico para receber as mulheres, mas tem ajudado dezenas delas que a procuram. Nas próximas semanas, vai abrir páginas nas redes sociais para que entrem em contato. “[Talvez] nos próximos meses até a gente consiga um espaço físico.”

Segundo a atriz, uma equipe multidisciplinar está recebendo as denúncias das mulheres vítimas de violência e presta ajuda jurídica e psicológica. “A gente quer mostrar que existe vida após a violência.”

Duda afirma que está muito feliz com o novo projeto e que quer proporcionar apoio e possibilidade de ressignificação para essas mulheres. “Eu fui muito privilegiada, uma coisa que não acontece, raridade da raridade.”

Ela diz que muitas vezes as pessoas não entendem porque algumas coisas acontecem na vida, mas depois de um tempo conseguem perceber o que podem fazer com alguma situação. “Eu me sinto muito feliz, muito realizada, me sinto alinhada”, celebra.