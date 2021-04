Dre Guazzelli remixa “O Amor É O Segredo” de Vitor Kley

Após enviar diferentes remixes para Rick Bonadio, que gostou muito do trabalho e se aproximou do DJ, surgiu, então, a oportunidade de finalmente realizar essa colaboração com Vitor Kley

Em mais um grande passo na carreira, o DJ e produtor Dre Guazzelli anuncia o lançamento do remix oficial de “O Amor É O Segredo”, originalmente de Vitor Kley, com mais de 20 milhões de streams nas principais plataformas digitais.

Desde que os dois se conheceram no “Bloco Dre Carnaval”, um dos maiores blocos de carnaval de São Paulo, comandado pelo próprio Dre, a vontade de remixar alguma track do cantor e compositor Vitor Kley sempre se fez presente. Coincidentemente, ambos os artistas passam mensagens positivas e alegres por meio da música, e por isso a união deu tão certo. “A mensagem dessa track é a gente poder amar o próximo, não só o parceiro que a gente escolhe – seja ele quem for. Mais do que isso, é sobre tratarmos o amor na prática, poder amar as pessoas e entender que o segredo é mais simples do que a gente imagina, o difícil às vezes é colocar em prática. Amor por todos e por tudo.”

Dre Guazzelli / Foto: Fernando Sigma

Após enviar diferentes remixes para Rick Bonadio, que gostou muito do trabalho e se aproximou do DJ, surgiu, então, a oportunidade de finalmente realizar essa colaboração com Vitor Kley. “Não é a primeira e nem a última produção com eles, consequência de uma boa relação e boas produções também”, considera.

Por conta do doce e famoso vocal de Vitor Kley, o single resultou em uma linha mais Pop, e o cantor adorou o resultado. “Eu achei o remix muito, muito bom, de verdade, inclusive estava ouvindo hoje de manhã. Fiquei extremamente feliz porque ficou muito “vibe”, achei massa que a essência da música continua alí e eu imagino a galera em um show pós pandemia, todo mundo cantando.. Ela ficou mais rápida e tem momentos que o refrão fica ainda mais enfatizado. Ficou muito bom, cara! Acho que vão gostar bastante!”, conta Vitor Kley.

Vitor Kley / Foto: Rodolfo Magalhães

O DJ e produtor paulista passou o ano pandêmico trabalhando e estudando intensamente novas maneiras de se expressar pela música e promete que em 2021, musicalmente falando, podemos esperar muitas novidades. “O Progressive House virá de uma forma muito legal, também com interação com outros artistas, vocalistas, sempre criando músicas do zero, que é no que tenho focado. E, com certeza, nesse primeiro semestre teremos um Color Sessions #28, mostrando um pouco dos elementos de Progressive e Melodic, e, é claro, cheio de músicas autoriais”, finaliza.

Preparados para a nova sonoridade de Dre? Acompanhe-o em suas redes sociais e ouça já o remix de “O Amor É O Segredo” de Dre Guazzelli e Vitor Kley já disponível em todas as plataformas digitais.