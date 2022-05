Drake perde mais de R$ 1 milhão após apostar em Leclerc na Fórmula 1

O rapper apostou no piloto que abandonou a corrida do Grand Prix da Espanha, devido a um problema em seu carro

O rapper Drake, 35, perdeu US$ 230 mil, cerca de R$ 1,1 milhão, após apostar o montante em Charles Leclerc. O piloto de Fórmula 1 abandonou a corrida do Grand Prix da Espanha neste domingo (22) devido a um problema em seu carro.

O músico havia revelado seu palpite nos Stories do Instagram. “Primeira aposta de Fórmula 1, vamos ver no que dá”, disse o cantor em uma foto da tela mostrando o recibo de sua aposta em uma plataforma online. Na imagem, é possível ver que ele poderia ter ganhado cerca de US$ 750 mil (R$ 3,6 mi).

Apesar de ser a primeira aposta no esporte, o cantor já se arriscou em outras apostas. Segundo os sites Page Six e CBS Sports, ele desembolsou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,4 mi) pelo palpite que os Los Angeles Rams derrotariam os Cincinnati Bengals no Super Bow.

Além disso, em outra rodada da NFL, ele apostou US$ 100 mil na possibilidade do jogador Drake London, do Atlanta Falcons, ser o primeiro wide receiver selecionado -e ganhou US$ 335 mil (cerca de R$ 1,63 milhão) pelo acerto.