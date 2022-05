Dirigido por João Batista de Andrade, TV Cultura estreia documentário inédito sobre Rolando Boldrin

Eu, a Viola e Deus, que vai ao ar no dia 7 de maio, retrata a vida e a obra do artista que completou 85 anos

A TV Cultura estreia no sábado, dia 7 de maio, às 22h, o documentário inédito produzido pela emissora Eu, a Viola e Deus, dirigido pelo cineasta, jornalista e escritor João Batista de Andrade, que retrata a vida e a obra do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin.

Com o título que vem de uma das composições do próprio Boldrin, Eu, a Viola e Deus, o documentário apresenta a viagem do artista, um tanto solitária, na música e nas artes desde a infância, e suas conquistas nas diversas áreas da vida profissional. “Gosto muito do Boldrin e ele sempre emociona. O filme traz diversos momentos dessa emoção”, revela João Batista de Andrade.

O diretor comenta que aquilo que o atrai na vida e na obra de Boldrin é a sua capacidade criativa em muitas formas de atuar. “Cantor, compositor, apresentador e ator. E em tudo carrega no peito a criança revelada na dupla sertaneja com o irmão”, conta.

O cineasta já dirigiu Rolando em dois filmes, e agora assina o documentário onde ele é o homenageado. “Boldrin é meu ator exclusivo. Ou quase. Está como um dos protagonistas em dois de meus filmes mais ambiciosos: o tenso Doramundo (1978) e o épico O Tronco (1998). Não por acaso, os dois filmes foram super premiados, inclusive com os prêmios de melhor ator”, relembra Andrade.

Após alguns anos longe do audiovisual, João Batista retorna com Eu, a Viola e Deus, na TV Cultura, local que já trabalhou entre os anos 1972 e 1974, como diretor de Especiais no programa diário Hora da Notícia, junto com os saudosos Fernando Pacheco Jordão e Vladimir Herzog. “A alegria maior, além do próprio Boldrin, foi retornar à TV Cultura como cineasta, depois de quase 40 anos”, diz o diretor.

Segundo ele, o documentário Eu, a Viola e Deus é muito importante como retrato da realidade social e cultural do Brasil. “Cumpre um papel crítico e de memória”, comenta João Andrade.

Eu, A Viola e Deus conta com os depoimentos de diversas figuras que fazem parte da trajetória de Boldrin, como Patricia Maia Boldrin, Rosa Maria Boldrin e Adilson Boldrin, esposa, irmã e sobrinho do apresentador; dos amigos Aldo Pedersoli e Francisco Zeleskinar (Chiquinho); do sanfoneiro José Clovis Franco (Orelha); e do barbeiro Alfredo Gaspar dos Santos.