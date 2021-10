Direto de NY, cantora brasileira Jenny Herbst lança single “Copacabana”

Em mistura de pop com reggaeton, a música estreia nesta quinta (28)

Uma brasileira fazendo música em Nova York. Essa seria uma mini sinopse da história de Jenny, paulistana que mudou-se para os Estados Unidos, devido a carreira de executiva, mas que há pouco mais de um ano virou o leme de sua vida e lançou-se de vez como cantora. “A música sempre fez parte de mim e acredito que todas as coisas acontecem na hora certa”, comenta a artista, que acaba de lançar seu terceiro single autoral “Copacabana”, concluindo seu EP de estreia “My Turn”.

Com ritmo envolvente e dançante, mesclando versos em inglês e espanhol, “Copacabana” é uma música que ressalta a alma brasileira de Jenny: “eu amo muito a praia, sempre viajava para o Rio de Janeiro, tenho muitos amigos lá. Então, eu quis trazer toda essa identidade, aliada ao gênero reggaeton, que eu adoro e ouço muito”, finaliza.

A letra reflete o estilo praiano de quem mora no litoral e costuma passar os happy-hours em frente ao mar: “Sun’s hot and I just got off work, I can feel, you feel it too? Baby tambien sientes el calor? What you gonna do? What you gonna do?”.

Neste ano, Jenny também lançou os singles “Your Bliss” e “Lucky”, que compõem seu EP de três faixas “My Turn” (“Minha Vez”). “Eu sempre cantei covers e me apresentei em diversos eventos, performando canções de grandes nomes da música. Então, esse trabalho é um marco de que chegou a minha vez de cantar as minhas próprias músicas”, comenta a cantora, que atualmente realiza apresentações ao vivo em Nova York, com um repertório predominantemente pop, com nuances de R&B, soul e jazz.

A produção musical do EP é comandada por Rick Dub e todo o processo criativo e gravação foi realizado em São Paulo – durante as frequentes viagens que Jenny faz para o Brasil – onde, inclusive, já planeja fazer seu próximo show.

O clipe de “Copacabana” em breve será divulgado e Jenny segue trabalhando a todo vapor em seus próximos singles para 2022.

Letra – “Copacabana”:

Mira, Sabes que soy tu belleza tropical

Ven, encuentrame en Copacabana beach

Sun’s hot and I just got off work

I can feel you feel it too?

Baby tambien sientes el calor?

What you gonna do? What you gonna do?

Well me, I’ll change my clothes

Show’s on, take my keys and go

I want to hit the road, baby

Vamono a la playa, I know you wanna come with me

Don’t wait no more, baby ven aqui

Dominas a mis pensamientos

Pero la vida pasa y quiero disfrutar

En Copacabana, the sun is hot (hot, hot)

Y’know you wanna, there is a spot waiting for you

Copacabana, no me hagas esperar,

No hay mañana, no tienes tiempo de pensar I’ll be waiting for you in copa copa cabana

I’m waiting for you in copa copa cabana

Well me, I’ll change my clothes

Show’s on, take my keys and go

I want to hit the road, baby

Vamono a la playa, I know you wanna come with me

Don’t wait no more, baby ven aqui

Dominas a mis pensamientos

Pero la vida pasa y quiero disfrutar

En Copacabana, the sun is hot (hot, hot)

Y’know you wanna, there is a spot waiting for you

Copacabana, no me hagas esperar,

No hay mañana, no tienes tiempo de pensar

I’ll be waiting for you in copa copa cabana

I’m waiting for you in copa copa cabana

Ficha técnica:

Composição: Jenny Herbst / Rick Dub

Violões e guitarras: Stanley Wagner

Cavaco: Healey Herbst

Programações de Beats e efeitos: Rick Dub

Arranjos e Produção Musical: Rick Dub

Gravado no estúdio: NACENA

SOBRE JENNY HERBST

Jennifer, apelidada Jenny desde a infância, começou a cantar aos 10 anos de idade, no coral de sua escola, onde foi solista por 8 anos. Já realizou participação especial ao lado de diversos artistas como Jair Oliveira, Naninha Cantor, os rappers Do Provérbio e Sandrão RZO, além de fazer parte das bandas: Cheers (2007) e Troya (2014). Ao chegar ao topo de sua carreira como executiva internacional, saiu da Zona Norte de São Paulo e desembarcou na cidade que nunca dorme, tendo Nova York como o palco de seu lançamento como cantora e compositora pop internacional. Em 2021, lançou seu primeiro single “Your Bliss”, seguido de “Lucky” e o mais recente “Copacabana”, concluindo seu primeiro EP autoral “My Turn”.