Diego e Ray lançam segundo EP de ‘Buteco 24 Horas 2’

Em seu primeiro projeto lançado pela gravadora Universal Music, o ‘Buteco 24 Horas 2’, a dupla Diego e Ray já soma mais de 7 milhões de plays nas plataformas digitais e cerca de 14 milhões de views no Youtube nas faixas do primeiro EP, divulgado no começo de maio. Nesta sexta-feira, 27 de novembro, será a vez do segundo compilado do projeto estar disponível em todas as plataformas digitais, a partir da meia noite. O ‘Buteco 24Horas 2’ Vol. 2 virá acompanhado do videoclipe da faixa ‘Criancinha’, que poderá ser conferido no canal oficial da dupla no Youtube, a partir das 11h, na mesma data.

Link do EP nas plataformas digitais: https://umusicbrazil.lnk.to/Boteco24Horas2Vol2

“ ‘Criancinha’ foi uma das primeiras músicas que escolhemos pro repertório. Ela chamou a atenção de vários outros artistas, que se interessaram por gravar, mas não deu certo. Parece que tinha que ser nossa, sabe? Sentimos algo diferente nela e é nossa aposta para esse segundo EP” conta Diego.

Já Ray declara “A música tem uma levada boa, gostosa, tem um papo bom que muita gente vai se identificar. Nosso projeto está com um repertório incrível, fica até difícil decidir qual a melhor”.

O ‘Buteco 24Horas 2’ Vol. 2 vem com mais quatro faixas, todas elas de autoria de Diego e Ray junto de alguns parceiros compositores. São elas: ‘Criancinha’, ‘O Lance’, ‘Amante Sem Querer’ e ‘Agora Eu Vou Chorar’. Nessa mesma ordem, os videoclipes serão divulgados no Youtube da dupla, começando por ‘Criancinha’ nessa sexta (27). Os demais sairão nas próximas três quintas-feiras – dias 03, 10 e 17 de dezembro – sempre às 11h.

O projeto ‘Buteco 24 Horas 2’ foi gravado em outubro de 2019, na cidade de São Paulo/SP, no estúdio Kza Produções , do cantor Kauan, dupla com Matheus. Com participações especiais do próprio Kauan, além de Jonas Esticado, Hungria e Leo Magalhães, o projeto teve produção musical de Guilherme Ferraz, Direção de Vídeo de Francisco Bernardoni e Direção Executiva Kza Produções.

‘Buteco 24Horas 2’ Vol. 2

Criancinha(Compositores: Diego Ferrari, Ray Antonio, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pires, Sando Neto e Leandro Rojas) Amante Sem Querer(Compositores: Diego Ferrari, Ray Antonio, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pires e Leo Sagga) Agora Eu Vou Chorar(Compositores: Diego Ferrari, Ray Antonio, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pires e Sando Neto) O Lance(Compositores: Diego Ferrari, Ray Antonio, Everton Matos, Guilherme Ferraz, Paulo Pirese Deruam)

SOBRE DIEGO E RAY

Diego Ferrari é natural de Araguaína (TO) e Ray Antônio é natural de Pontes e Lacerda (MT). Eles se conheceram em Goiânia (GO), cidade onde residem atualmente, e decidiram unir duas de suas maiores paixões: cantar e compor.

Apesar do pouco tempo de carreira, a dupla já fez muito sucesso por todo o país, com composições gravadas por outros artistas. Eles assinam a autoria de canções como “Homem de Família”, de Gusttavo Lima, “Ciumeira”, de Marília Mendonça, “Tô com Moral no Céu”, de Matheus e Kauan, “Sorte Que cê Beija Bem”, de Maiara e Maraisa, além de outros grandes hits do sertanejo.

Com cerca de um ano de estrada, Diego & Ray chamaram a atenção de Matheus e Kauan, que resolveram apostar nos artistas, tornando-se seus empresários. Só o vídeo da canção “Coração de Isca” já supera 25 milhões de views no canal da dupla no YouTube. Link: www.youtube.com/watch?v=2iPrTqlAHGw. A mesma faixa também foi gravada por Matheus e Kauan no DVD Ao Vivo em Recife.