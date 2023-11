em BRASÍLIA com seu novo show:

“No DETALHE”

Denison Carvalho é um comediante Stand-up nascido em Brasília. Já se apresentou nos principais palcos do Brasil, como: Comédia Ao vivo, Clube do Minhoca, 4 Amigos (aonde gravou um especial de comédia), entre outros.

Hoje com o avanço da carreira o humorista mora em São Paulo e faz parte do elenco do Comedy Central. É também roteirista do programa A Culpa é do Cabral.

Com seu primeiro solo de Stand Up Comedy, “No Detalhe” Denison tem se destacado abordando temas variados e enxergando o mundo de uma forma diferente e minuciosa.

Programe-se:

DENISON CARVALHO em“No DETALHE”.

Local: Teatro SESI Saúde Central Park – Ed. Central Park – Asa Norte

Data: 09.12 às 21H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Pontos de venda (SEM TAXA de conveniência):

– Asa Norte: Viva Paleteria – Shopping Liberty Mall

– Asa Sul: Cumarim Steaks and Burgers – 204 Sul

– Águas Claras: Cumarim Steaks and Burgers – Rua Manacá

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080