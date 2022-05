De Xuxa a Sabrina Sato, celebridades fazem homenagens a Ivete Sangalo

A cantora comemora nesta sexta (27) com um show em Juazeiro, sua cidade natal, com transmissão pela TV Globo

Ivete Sangalo comemora seu aniversário de 50 anos nesta sexta-feira (27) e está recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Famosos amigos da cantora não deixaram a data passar batida e publicaram fotos relembrando momentos com a artista.

Xuxa, 59, homenageou a amiga assim que deu meia-noite. “Como eu gostaria de estar mais perto de você, Veveta. Não só no seu aniversário, mas em todos os momentos. Você me faz tão bem, e adoro poder dizer que você é uma pessoa muito especial para mim”, escreveu.

A apresentadora Fernanda Gentil, 35, também publicou fotos com Ivete. “Hoje essa rainha faz 50 anos e eu estou aqui lembrando da minha primeira vez no trio dela no Carnaval em Salvador”, começou ela no longo texto de homenagem. A atriz Fabiana Karla, 46, não ficou de fora e desejou que a vida da cantora seja sempre “uma festa”.

Preta Gil, 47, também parabenizou a artista pelos 50 anos “bem vividos”. “Não me canso de dizer o quanto você é importante para mim, o quanto você foi fundamental para construção da minha carreira e o quanto você é fundamental para construção do meu caráter”, escreveu.

Sabrina Sato, 41, publicou fotos de Ivete com Zoe, sua filha, e homenageou a cantora. “Ela é a Rainha dos nossos corações. Ela ilumina e encanta por onde passa. Ivete é unanime, não tem quem não ame, quem não queira estar perto”, escreveu.

Para comemorar os 50 anos, Ivete faz nesta sexta um show em Juazeiro, sua cidade natal, com transmissão pela TV Globo, logo após “Pantanal”, e pelo Multishow a partir das 00h10. O repertório do “Especial Ivete 50 Anos” inclui faixas de seu último álbum, “Onda Boa com Ivete”, além de sucessos que marcaram seus 28 anos de carreira.