De olho nas férias: Colônia Mapati abre inscrições para crianças de 4 a 10 anos

Música, dança, teatro, circo, desenho, culinária, jardinagem e cerâmica estão entre as atividades oferecidas na programação

A programação para o fim do primeiro semestre letivo já começou para muitos pais e mães de crianças e, pensando nisso, o Espaço Cultural Mapati está com inscrições abertas para a 59º edição de sua colônia de férias.

O espaço preparou um calendário que vai de 27 de junho a 29 de julho, com pacotes semanais, de meio turno e de período integral, além da opção de diárias únicas. A atração é voltada para crianças de 4 a 10 anos e as inscrições podem ser feitas pelo site coloniamapati.com.br, com valores de R$ 200 (por uma diária) a R$ 890 (por uma semana inteira, de segunda a sexta).

Uma das mais tradicionais e procuradas de Brasília, a Colônia de Férias Mapati é realizada desde 1991 e tem foco no desenvolvimento multidisciplinar cultural. No roteiro de atividades oferecidas estão música, dança, teatro, circo, desenho, culinária, jardinagem e cerâmica.

Quem comanda a atração desde o lançamento é a diretora do espaço cultural, Tereza Padilha. Ela destaca a preocupação com a dedicação às crianças. “Para dar atenção especial a cada criança, cada turma comporta apenas 20 inscritos. Todas elas ficam sob a atenção dos nossos monitores e professores treinados para cuidar do público infantil”, explica.

Mais do que um espaço de lazer, a Colônia de Féria Mapati é pensada para que as crianças se sintam motivadas em atividades que não dependam de aparelhos eletrônicos, como os celulares, detalha Tereza.

“Nosso trabalho valoriza as relações humanas e o lado afetivo. Propomos diálogos que ajudam na formação de cidadãos mais conscientes, incluindo temas como sustentabilidade e alimentação saudável, por exemplo”, explica Tereza.

Pacotes

Pensando nas famílias com mais de uma criança, o Mapati disponibiliza desconto para inscrições de irmãos e também para inscrições em ciclos com mais de uma semana de duração. Os pacotes que incluem os lanches custam R$ 590 para o período matutino e R$ 690 para o vespertino. Há também o pacote de período integral, que inclui todas as refeições, com inscrições a R$ 890.

Serviço

Colônia de Férias Mapati

De 27 de junho a 29 de julho

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Asa Norte)

Para crianças de 4 a 10 anos

Pacotes semanais com atividades de segunda a sexta-feira

Pacote semanal matutino: R$ 570 ou R$ 590 (com lanche incluso)

Pacote semanal vespertino: R$ 670 ou R$ 690 (com lanche incluso)

Pacote semanal em período integral: R$ 890 (com todas as refeições inclusas)

Diárias avulsas (matutina ou vespertina): R$ 200 e R$ 225 (com lanche incluso)

Diárias avulsas (período integral): R$ 275 (com refeições inclusas)

Inscrições: coloniamapati.com.br