De ‘Klondike’ a ‘Leviatã’, filmes ajudam a entender guerra na Ucrânia; veja lista

Longas ficcionais e documentários com produção do Ocidente contrastam com propaganda do governo Putin

Mais de dois meses desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a crise humanitária se intensifica na Europa, e muitas respostas -ou melhor, novas dúvidas e reflexões- começam a ser refletidas nas artes, sejam em novos trabalhos, seja em obras recentes que já farejavam os horrores de uma tensão crescente.

Na próxima quinta-feira, chega aos cinemas brasileiros “Klondike: A Guerra na Ucrânia”, filme ficcional da cineasta ucraniana Marina Er Gorbach. No longa, que teve boa recepção no Festival Sundance, em janeiro, o público acompanha um casal que permanece em seu apartamento, no fogo cruzado, enquanto a mulher espera dar à luz um filho.

Mas nem só por bombas serão perturbados, já que a interferência de outros personagens -logo, de outras visões políticas- vai influenciar o destino deles, refletindo a atual sina da Ucrânia (ainda que a guerra na tela não seja a mesma que presenciamos hoje).

Outros filmes da última década, porém, muitos disponíveis nos maiores serviços de streaming no Brasil, também demonstraram essa sensibilidade, compondo um painel não só sobre a gana imperialista da Rússia atual, mas que contempla também o clima do país sob o governo de Vladimir Putin.



LEVIATÃ

Obra-prima russa sobre o caráter kafkiano do sistema judicial da era Putin. Não fala diretamente sobre as guerras de Moscou, mas ajuda a compreender o caráter do Estado russo moderno.

Rússia, 2014. Direção: Andrei Zviagnintsev. Disponível no Google Play, Apple TV e YouTube ​

INVERNO EM CHAMAS: A LUTA PELA LIBERDADE DA UCRÂNIA

Talvez o mais popular documentário sobre a revolta que derrubou o governo pró-russo em Kiev em 2014, dando início aos eventos que explodiram na atual guerra na Ucrânia. É uma visão parcial, pró-Ocidente, mas tem força narrativa e de imagens.

EUA/Reino Unido/Ucrânia, 2015. Direção: Ievguêni Afineevski. Disponível na Netflix

DONBASS

Sátira em esquetes de todo tipo de picaretagem e “fake news” que ocorre na cobertura de um conflito, por um mestre ucraniano de documentários. Com humor sardônico, mostra os primórdios da guerra civil no Donbass, discutindo as mentiras de lado a lado.

Alemanha/Ucrânia/França/Holanda/Romênia, 2018. Direção: Serguei Lonitsa

GUERRA DE UM FRANCO-ATIRADOR

Documentário russo-americano-ucraniano mostra algo inusual -a guerra do Donbass do ponto de vista de um franco-atirador separatista pró-Kremlin. Parcial, claro, mas com um acesso raro a esse lado do conflito.

Rússia, 2018. Direção: Olia Schechter

A PEQUENA MILICIANA

Filme de propaganda russo, difícil de encontrar, contando uma história idealizada de um grupo de jovens russófonas do Donbass que vão à guerra contra uma Ucrânia vilã. Interessante para entender o tipo de discurso ofertado pelo governo Putin.

Aleksei Kozlov, 2019. Disponível na VK.com (sem legendas em português)