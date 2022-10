De ‘BBB’ a programa com Paola Carosella: TV globo anuncia novidades para 2023

As novas atrações do canal variaram entre os realities shows, como o Big Brother Brasil, e o retorno do Linha Direta

A Rede Globo realizou o evento Upfront 2023 nessa quinta-feira, 27, no Memorial da América Latina, em São Paulo, para anunciar as novidades da programação do próximo ano. Com apresentação inicial de Tatá Werneck e Fábio Porchat, as novas atrações do canal variaram entre os realities shows, como o Big Brother Brasil, e o retorno do Linha Direta.

Confira:

Reality show

Uma das grandes novidades da noite foi o anúncio de Paolla Carosella como uma das juradas do novo reality show de culinária da Rede Globo, Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua. Em janeiro, a cozinheira, que era do MasterChef Brasil, estreia o programa ao lado de Leandro Hassum e do chef João Diamante.

A próxima edição do BBB também foi confirmada no evento. Além disso, Tadeu Schmdit, apresentador da atração, subiu ao palco com Fátima Bernardes, que comandará The Voice Brasil a partir do dia 15 de novembro, e reiterou a força do reality em criar tendências e definir temas de discussão nas redes sociais.

Nas últimas edições do programa, alguns temas ganharam destaque nas redes sociais, foram eles: feminismo, no BBB20; racismo, principalmente devido a Lucas Penteado, do BBB21; xenofobia, pela Juliette Freire, do BBB21, nascida no Piauí; transfobia, por causa de Linn Da Quebrada, do BBB22.

O Masked Singer Brasil, apresentado por Ivete Sangalo, também foi confirmado para janeiro de 2023. A atração consiste em famosos mascarados que se apresentam para os jurados e o público descobrirem quem se apresenta no palco da atração.

Novelas

Históricas na Rede Globo, a programação das novelas segue com novidades para 2023.

Segundo a assessoria da emissora, Amor Perfeito vai compor o horário das 18h; Vai Na Fé, das 19h; e a trama das 21h, o horário nobre, fica por conta de Walcyr Carrasco com Terra Vermelha.

A Globo alcançou grande sucesso com a segunda versão de Pantanal em 2022. Segundo comunicado, mais de 100 milhões de pessoas acompanham as novelas do canal toda semana e 90% dos brasileiros assistiram a pelo menos uma trama neste ano.

‘Linha direta’

Linha Direta voltará à grade da Rede Globo em 2023. Desta vez, Pedro Bial, ex-apresentador do BBB, vai comandar o programa que reconstitui crimes no Brasil.

A atração de true crime, no ar em 1990 e, depois, entre 1999 e 2007, já fora comandada por Marcelo Rezende, Hélio Costa e Domingo Meirelles.

Séries do Globoplay

Os atores Eduardo Sterblitch, Marina Ruy Barbosa e Daphne Bozaski subiram ao palco para comentarem as novidades de séries e documentários da plataforma de streaming Globoplay.

Para 2023, o público poderá conferir a série Fim, de Fernanda Torres. A obra é uma adaptação literária de seu livro homônimo, que foca na história de cinco amigos cariocas frustrados com a vida profissional e pessoal.

O seriado Rio Connection, produzido em parceria com a Sony, também estará disponível no catálogo da emissora. A história aborda três figuras do crime organizado que se encontram no Brasil com novas identidades para tropicalizar a máfia, segundo o comunicado da emissora disponibilizado à imprensa.

Festivais de música

Conhecidos pela cobertura musical, Marcos Mion e Titi Müller foram os responsáveis por contar as novidades dos festivais musicais do Brasil durante o evento no Memorial da América Latina.

Além das transmissões do Lollapalooza e Rock in Rio, a Rede Globo anunciou que o novo festival de arte, música e cultura The Town (dos mesmos criadores do evento fluminense) também estará nas telas da emissora.

A primeira edição da festa já tem as datas confirmadas: The Town ocorrerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro do próximo ano. A cantora Iza e o rapper Criolo foram confirmados como atrações do evento.

