Dakota Fanning diz que Tom Cruise lhe dá o mesmo presente há 19 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Dakota Fanning contou, durante participação no The Kelly Clarkson Show, que Tom Cruise lhe dá o mesmo presente de aniversário há 19 anos.

Em 2005, a atriz atuou com Cruise no filme “Guerra dos Mundos”, e ganhou um celular do ator. “Eu fiz 11 anos em ‘Guerra dos Mundos’, quando trabalhamos juntos, e ele me deu meu primeiro celular naquele aniversário. Eu queria tanto um e devo ter falado muito sobre isso, porque foi isso que ele me deu”.

Após este aniversário, o artista passou a presentá-la com sapatos. “Ele sempre me manda a mesma coisa todo ano, depois do celular. Eu adorava sapatos quando era pequena e comecei a conseguir calçar sapatos adultos bem pequenos quando estava na turnê de imprensa de ‘Guerra dos Mundos’, então fiquei muito animada com eles. E então, daquele aniversário em diante, ele sempre me manda sapatos”.

Dakota Fanning e Tom Cruise mantém uma relação de amizade após 19 anos do filme.