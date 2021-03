Daddy Yankee lança novo single com clipe de “Problema”

Daddy Yankee oferta versos escaldantes antes de entregar um refrão que pega imediatamente. “Problema”

Mais uma vez, ele oferece um som com apelo mundial. Envolto por uma batida inabalável, Daddy Yankee oferta versos escaldantes antes de entregar um refrão que pega imediatamente. “Problema” (https://umusicbrazil.lnk.to/ProblemaPR) oferece tudo isso e ainda mais.

Seu vídeo continua uma tradição de visuais estonteantes do artista com uma banda completa, danças que deixam qualquer um hipnotizado, muita moda e ação. Assista aqui: https://youtu.be/7qrlCLbGigc .

Na semana passada, Daddy Yankee incendiou o palco no Premio Lo Nuestro quando juntou forças com Marc Anthony para uma apresentação de sua colaboração “De Vuelta Pa’ La Vuelta”. Assista agora: https://youtu.be/BTzHSB5kf0w .

O artista é amplamente conhecido por liderar e elevar o reggaeton a um fenômeno cultural global, o que gerou uma explosão na popularidade da música latina em todo o mundo. Com uma carreira que transcende idioma, geografia e demografia, Daddy Yankee é um dos artistas mais populares e seguidos do mundo, tendo hoje mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de sete bilhões de streams apenas nos últimos 12 meses no YouTube, onde ele está entre os 20 melhores artistas globais.