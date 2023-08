CRISS PAIVA – A carismática host do Vênus Podcast em Brasília com o show: “Stand Up Comedy”.

Brasília recebe o show de uma das maiores representantes femininas do

humor nacional: Criss Paiva! Conhecida como a carismática host do prestigiado

“Venus Podcast”, ela conquistou milhares de fãs em todos os cantos do Brasil, e

agora é a vez da capital gargalhar com o seu talento ao vivo!

O currículo de Criss Paiva é simplesmente impressionante. Além de ser chefe

de roteiro do programa “Fritada”, do Multishow, ela também brilhou como

integrante do elenco de humoristas do mesmo show. Sua genialidade a levou ao

República do Stand Up, no Comedy Central, onde participou todos os anos,

consolidando-se como uma das raras profissionais a alcançar tamanho

reconhecimento e sucesso nesse cenário tão competitivo.

Além disso, Criss Paiva já arrancou gargalhadas em diversos programas de

TV, como Altas Horas, A Praça É Nossa, Agora É Tarde e The Noite, do humorista

Danilo Gentili, que a citou em sua entrevista à Marília Gabriela como uma das

melhores humoristas do Brasil.

No dia 02 de setembro, às 21 horas, o Teatro CAESB Águas Claras será palco

para a apresentação imperdível dessa comediante em Brasília! Reúna seus

amigos e familiares, garanta seus ingressos e venha gargalhar com o show hilário

de uma artista tão talentosa e carismática como a Criss Paiva. Nos vemos lá!

Programe-se:

CRISS PAIVA em “Stand Up Comedy”.

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Data: 02.09 às 21H

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

Pontos de venda (SEM TAXA de conveniência):