CR7 e Cristiano Júnior exibem corpo trincado em foto

O jogador publicou o registro nas redes sociais e o físico do filho parecido com o do pai surpreendeu os internautas na web

O filho do atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, compartilhou um registro ao lado do pai, e exibiu um corpo trincado. Cristiano Ronaldo Junior surpreendeu os internautas com o físico. Na foto, o atacante do Manchester United apareceu ao lado do filho, durante um processo de recuperação física. “Tempo de recuperação com o meu garoto”, escreveu o português, na legenda. A forma física da dupla impressionou os seguidores. “O presente e o futuro”, comentou um seguidor. “Vão jogar juntos em 2027”, opinou um segundo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)