Conrado, da dupla com Aleksandro, segue internado em estado grave

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, continua em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro (SP) após o acidente no sábado (7) que matou a sua dupla, Aleksandro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (9) em boletim médico divulgado nas redes sociais.

“Informamos que o paciente segue internado em estado grave […] Até o momento, não houve necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico”, informou a equipe.

Segundo a equipe informou anteriormente, Conrado já foi submetido a uma cirurgia para controle de sangramento e correção de uma fratura na bacia decorrente do acidente.

O boletim também detalha que Julio Cesar Bigoli Lopes, membro da equipe também envolvido no acidente, está internado na UTI do mesmo hospital e será submetido a exames de imagem para “acompanhamento do quadro”. Segundo a avaliação dos médicos, Julio Cesar também não precisará de uma nova intervenção cirúrgica até o momento. Ele passou por cirurgias reparadoras de fraturas no crânio (trauma encefálico) e de membros inferiores.

Com o acidente, provocado pelo estouro do pneu esquerdo dianteiro do veículo, seis pessoas morreram, dentre elas o cantor Aleksandro e o guitarrista Wisley Novaes. Namorada de Conrado, Anna Moraes pediu orações para o cantor nos Stories do Instagram.

Logo após o acidente, a assessoria da dupla sertaneja comunicou que Conrado tinha alguns ferimentos leves. No entanto, após passar por uma série de exames, constatou-se que seu estado era grave.

Conrado e Aleksandro realizavam uma média de 15 shows por mês, percorrendo todo o Brasil, com destaque para as principais capitais como Curitiba (PR), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).

A dupla tem na discografia quatro CDs lançados, “Plano B” (2011), “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre), “Lobos” (2014, Som Livre), “Ao Vivo em Curitiba” (2015), o EP “Vivendo de Arte” (2017) e, até então, dois DVDs, “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre) e “Ao Vivo em Curitiba” (2015). “Ao Vivo em Londrina” (2019).

O trabalho mais recente, o single “Efeito Borboleta”, já alcançou a marca de 1,5 milhão de visualizações no Youtube.