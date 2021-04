Conheça 05 artistas Brasileiros que vão dominar as paradas de sucesso em 2021

Brasil tem passado por um movimento de democratização da música em que ritmos que antes eram considerados marginalizados ganham uma nova identidade e se tornam produtos comerciais

Nos últimos anos o Brasil tem passado por um movimento de democratização da música em que ritmos que antes eram considerados marginalizados ganham uma nova identidade e se tornam produtos comerciais e de alta aceitação no mercado nacional.

O Funk que hoje lidera as paradas de sucesso, até mesmo internacionais, 10 anos atrás era considerado imoral, mas passou por uma transformação nas mãos da nova geração, liderada por artistas como Anitta e Ludmilla, que abriram espaço para uma safra de ”Blockbusters” como Giulia Be, Iza, Lexa e Luísa Sonza.

Com a estabilidade do funk no mercado, abriu-se espaço para novos ritmos e novos nomes já surgem fazendo história trazendo ritmos diferentes para o grande mercado. O rapper cearense Matuê fez história com álbum ”Máquina do tempo” lançado no final do ano passado e que acumula dezenas de milhões de plays no Spotify.

Nós listamos 05 artistas que dão todos os sinais de que vão invadir as paradas das mais tocadas do Brasil em 2021. Veja abaixo:

Elana Dara (@elanadara)

A curitibana Elana Dara começou a sua carreira fazendo covers de artistas no Youtube e não demorou muito para ganhar uma multidão de fãs em suas redes sociais. A cantora aposta em músicas com uma pegada pop, cheias de personalidade.

Com os hits “Ninguém dá certo cmg” e “Falei de Você para Minha Mãe”, a artista participou da Poesia Acústica ao lado de Cynthia Luz e Projota, fez música com o cantor Nilo na música “Sem Fim” e com Xamã, Papatinho e PK em “Aperta o Play”.

Monduba Crew (@mondubacrew)

O grupo de Hip Hop formado por Duds e Vox, foi fundado em 2011 e apostam no rap do Guarujá, no litoral de São Paulo, trazendo elementos de pop, trap e música urbana. Com mais de 10 anos de carreira, o Duo lançou os álbuns “Pelas Ruas” e “Areia de Pedra”, além do novo hit “Me Diz o Que Sente”.

Para 2021, a dupla paulista já lançou o primeiro single do novo álbum “Coroa”, com 11 faixas, trazendo algumas novidades sonoras que não foram testadas antes pelos rappers, como o Funk e Reggae. O segundo single será lançado no dia 23 deste mês, a canção “Menina”.

Majur (@majur)

A cantora baiana Majur ficou conhecida após seu feat com Pabblo Vittar e Emicida na música “AmarElo” e é uma das grandes apostas para a MPB atual. Ela começou a contar aos cinco anos e começou a postar suas canções na internet e começou a chamar a atenção de outras cantoras, como a Liniker.

Seu primeiro projeto solo foi lançado em 2018, o EP “Colorir”, com três faixas “Africaniei”, “Detalhe” e “Náufrago” e foi produzido por Jaguar Andrade que também trabalhou com Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown.

L7NNON (@l7nnon)

O rapper L7NNON é de Realengo, no Rio de Janeiro e começou a carreira há quatro anos e já vem chamando a atenção no cenário do rap nacional. Um fato curioso sobre o artista, é que antes de se dedicar a carreira musical, ele atuava como skatista profissional.

Seu primeiro álbum “Hip Hop Rare” tenta passar mensagens positivas e de superação, o primeiro single “Nada é Pra Sempre” ficou no primeiro lugar dos Trending Topics no Twitter no dia do seu lançamento. Além disso, o rapper já fez parcerias com MC Hariel, MC Marks e Black Alien.

Jup do Bairro (@jupdobairro)

Um dos nomes mais recentes do rap nacional, é a rapper Jup do Bairro. Em poucos meses após o lançamento do seu primeiro EP “Corpo Sem Juízo”, a artista tem sido bem aclamada pelo público e a pela crítica especializada, com sucessos como “O Corre” e “Trangressão”.

E além do EP, ela também já fez parcerias com Linn da Quebrada e Rico Dalasam, participou este ano do festival online AFROMUSIC, que celebra a música negra e concorreu a prêmios nacionais, como o WME Awards e o Prêmio Multishow, onde recebeu o prêmio de Artista Revelação.