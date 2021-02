Confinada no Big Brother italiano, Dayane Mello vê velório de irmão por videochamada

PUBLICIDADE

A modelo brasileira Dayane Mello, 31, é finalista do programa Gran Fratello VIP, versão italiana do reality show Big Brother, e, na tarde desta quarta-feira (4), teve que acompanhar o velório de seu irmão mais novo através de uma chamada de vídeo com a família. As informações foram confirmadas pela assessoria da modelo e por seu outro irmão, Juliano Mello.

Lucas Mello morreu aos 26 anos, em um acidente de carro na noite da última terça-feira (2). Ele estava sozinho em seu veículo e colidiu com um caminhão na BR-470, entre Lontras e Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

No confinamento, a modelo e outros participantes do reality prestaram uma homenagem a Lucas, soltando uma lanterna chinesa ao ar livre. Segundo a assessoria de Dayana, fãs do mundo inteiro enviaram arranjos de flores para o velório de seu irmão, como uma forma de carinho.

Na manhã desta quarta-feira (4), a modelo conversou um pouco com seu pai e seu outro irmão. Ela irá seguir no programa, já que o último desejo de Lucas foi que ela fosse campeã do reality. Além disso, a assessoria também informa que não haveria como Dayane voltar para o Brasil, em decorrência da pandemia de Covid-19.

“Queríamos agradecer a todos pelo amor e apoio que estão demonstrando a Dayane e sua família”, escreveram os administradores das redes sociais da modelo em seu Instagram. Na publicação, inúmeros internautas mandaram mensagens de força e carinho para Dayane e sua família.

As informações são da Folhapress