Conexão JBr – Café Banana

O Conexão JBr vem com uma nova proposta, mostrar o que acontece de melhor nas baladas locais. O episódio dessa semana fomos ao Café Banana, localizado no hotel Lakeside que fica no Setor de Hoteis Tour Norte, na orla. Com o interior dividido em ambientes, a casa conta com o esquema de lotação para até 150 pessoas, o que para o espaço que tem, fica tranquilo. Com a programação que varia entre diversos estilos, funciona de terça a domingo. Com uma pegada jovial e sofisticada, quem passar por lá poderá conferir nos fins de tarde, um belo pôr do sol à beira lago. Eai, o que achou desse novo formato? Ficou curioso, então confere ai como foi a nossa visita por lá.