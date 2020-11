Conexão JBr. – Baile do Bruninho 2

PUBLICIDADE

Uma produção de dvd foi montada para a segunda edição do Baile do Bruninho, que foi transmitida pelo canal no YouTube do Jornal de Brasília. A live contou com vários shows de artistas locais como Caio e Henrique, Leon Correia, Duda Martins entre outros, e atrações nacionais como Mila e João Bosco e Gabriel. A apresentação ficou mais uma vez por conta de David Brazil e também da apresentadora Barbara. Confira os melhores momentos.