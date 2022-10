Como Jerry Lee Lewis foi dado como morto, ‘reviveu’ e agora morreu

Na noite de quarta-feira (26), o site norte-americano TVZ publicou que ele havia morrido, mas precisou se retratar ao descobrir que sua fonte havia se enganado

O cantor e pianista Jerry Lee Lewis morreu nesta sexta-feira (28) aos 87 anos em sua casa no Tennessee (EUA). Se você teve um déjà vu ao ler essa informação, saiba que não é engano: essa é a segunda vez que ele é declarado morto nesta semana.

Na noite de quarta-feira (26), o site norte-americano TVZ publicou que ele havia morrido, mas precisou se retratar ao descobrir que sua fonte havia se enganado.

“Jerry Lee Lewis não está morto como informamos anteriormente. Nos disseram que a lenda do rock ‘n’ roll está viva, morando em Memphis. Hoje mais cedo, alguém que dizia ser representante de Lewis nos disse que ele havia falecido. Isso acabou não sendo o caso. O TMZ lamenta o erro”, disse o veículo.

A informação fez com que sites do Brasil e dos Estados Unidos republicassem a notícia. Splash foi um dos veículos que replicou a informação, citando o TMZ. A matéria foi retirada do ar.

Ao site Page Six, um representante de Lewis disse: “Ele está vivo. O TMZ noticiou erroneamente com base numa m*rda de dica anônima”.

Nesta sexta, no entanto, o agente de Jerry Lee Lewis confirmou sua morte.

Em seguida, Zach Farnum divulgou um comunicado à imprensa americana. “Judith, sua sétima esposa, estava ao seu lado quando ele morreu em sua casa no condado de Desoto, Mississippi, ao sul de Memphis. Ele disse a ela, em seus últimos dias, que dava boas-vindas ao futuro e que não tinha medo.”