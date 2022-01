Como Baixar com Qualidade Vídeos do TikTok e Instagram?

Tik Tok e Instagram são plataformas com conteúdos únicos e que divertem todos os seus usuários. Por isso, há uma grande procura por um programa baixar do Instagram e do Tik Tok..

Escolhemos programas que estão satisfazendo seus usuários, com qualidade, agilidade e simplicidade para conseguir baixar e poder aproveitar offline. Todos totalmente gratuitos.

SSSGram

Outra plataforma que faz um grande sucesso para downloads de conteúdos exclusivos do Instagram é o SSSGram. Uma plataforma online e gratuita para baixar vídeos de qualidade.

Muito mais conforto para assistir o vídeo quando quiser sem precisar estar online e ter que ficar entrando em vários perfis. Você organiza da forma que desejar.

Você não precisa passar suas informações pessoais para criar uma conta ou preencher qualquer tipo de formulário. Tudo é feito apenas copiando e colando o link na plataforma.

É simples baixar videos do Instagram e é feito em poucos segundos, podendo ser baixado no iPhone, Android, Windows, Mac ou qualquer outro dispositivo que tiver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem assiste vídeos à noite, ative a função noturna para que a tela fique escura para que o tenha mais conforto ao assistir sem prejudicar a sua visão.

Em poucos passos você pode baixar diversos downloads:

Abra Vídeo para Baixar do Instagram

Pode ser do Instagram para celular ou desktop..

Faça a Cópia do Link do Vídeo do Instagram

Seja do perfil, story ou reels, faça a cópia do link

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cole o Link do site do SSSGram

Abra o site do SSSGram e cole o link.

Escolha como Deseja Fazer o Download

Esse processo pode ser feito de forma ilimitada. Tenha quantos vídeos e áudios quiser. Compartilhe com os amigos e se surpreenda com a qualidade e simplicidade que essa plataforma online tem a oferecer.

SnapTikVideo

O SnapTikVideo é um incrível programa feito para baixar vídeo do TikTok.. São vídeos de qualidade, podendo ser baixados em alta resolução e serem convertidos para MP3, aproveitando somente o áudio do vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você tem o conforto de assistir offline, não tendo oscilação da internet e não precisando gastar o seu 3G. Você pode deixar o vídeo em miniatura para usar outros aplicativos e mexer em outras funções do celular.

Você pode baixar playlists de uma única vez e escolher diversos vídeos para baixar ao mesmo tempo, muita agilidade para ter seus arquivos favoritos.

Alguns das suas funções que se destacam:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não há limites de downloads;

Não precisa fazer nenhuma configuração ou instalação;

Todos os recursos são totalmente gratuitos;

Não tem propaganda entre os vídeos;

É possível baixar vários vídeos ao mesmo tempo.

Veja como é simples poder usar esse baixador de TikTok:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tenha o Link do Vídeo do TikTok

Vá no TikTok e abra o vídeo desejado.

Copie a URL do Vídeo

Copie o link do vídeo.

Cole no Site do SnapTikVideo

No SnapTikVideo e cole o link do vídeo na barra inicial.

Escolha Qual Formato do Vídeo

Você pode escolher entre MP4 e MP3, diversas resoluções para aproveitar. Começa agora mesmo a ter seus vídeos favoritos para curtir quando quiser.