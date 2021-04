Com mensagem antiestresse, Jair Bloch experimenta novas sonoridades em novo single

O artista lança o single de sua autoria “Pra Você Gostar” com produção de Rique Azevedo, renomado produtor musical e compositor dos mega hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”, da dupla Sandy & Junior

O ano de 2021 começou para o cantor e compositor Jair Bloch! Experimentando novas sonoridades e com uma mensagem antiestresse que serve de libertação das pressões e expectativas que a vida impõe, o artista lança o single de sua autoria “Pra Você Gostar” com produção de Rique Azevedo, renomado produtor musical e compositor dos mega hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”, da dupla Sandy & Junior e responsável por trabalhos de Sophia Abrahão e Clara Valverde. A canção chega aos apps de música no dia 22 de abril, quinta-feira.

Com uma nova filosofia e proposta de criar canções que transmitam leveza e suavizem a vida das pessoas, “Pra Você Gostar” foi composta em um momento em que o Jair se encontrava estressado e precisando reencontrar os prazeres e a leveza da sua própria vida. “Essa música eu chamo de antiestresse! Letra e melodia saíram naturalmente como forma de me libertar das pressões e expectativas que são impostas a nós, sabe? Foi como um despertar”, conta.

Seu novo single não só marca uma mudança de filosofia, mas um novo capítulo na história do cantor. Bloch revela que querer transmitir novos tipos de mensagens como esperança e otimismo, foram fatores fundamentais para a busca de novas sonoridades. Com mais violões e menos guitarras, o cantor conta que encontrou no pop, folk e até no reggae, referências para expressar seu novo tipo de linguagem. “O tipo de mensagem que quero transmitir afetou completamente meu processo criativo e me fez buscar muito mais violões do que guitarras. Essa escolha me inspirou a compor melodias mais leves e menos agressivas, uma linguagem na qual não encontrei sentido no rock”, revela.

Com produção de Rique Azevedo, responsável por trabalhos de nomes como Sophia Abrahão e Clara Valverde, Pra Você Gostar é a primeira novidade do cantor no ano. O single sucede ao EP bem-sucedido Elvis 2020, projeto que nasceu com a ideia de conectar a obra e o legado do Rei do rock à um público mais novo, e contou com as bençãos da família Presley e autorizações dos compositores originais ou seus representantes legais.

Sobre a mudança de estilo, Jair conta ser um desafio prazeroso e que isso tem o tornado um artista mais versátil. O artista ainda revela estar preparando um trabalho inteiro com sua nova filosofia. “Está sendo tudo muito prazeroso. Estou tendo a possibilidade de experimentar muita coisa diferente e isso tem me tornado um artista mais versátil. Quero me conectar com pessoas através de músicas com mensagens positivas e provocar reflexões e o despertar nelas. Pretendo lançar um projeto inteiro com canções só nessa linguagem. Acredito que é possível divertir as pessoas levando conteúdo e reflexão, ser profundo e lúdico ao mesmo tempo”.

Com uma nova filosofia de trabalho, Jair Bloch é uma das figuras mais emblemáticas das noites de São Paulo. Com performances enérgicas e canções como “Olhar Pra Trás”, música que ocupou a programação das principais rádios do país entre os anos de 2007 e 2012, o cantor coleciona grandes feitos: O artista já abriu show de nomes como Ed Sheeran (2019), Rolling Stones (2016), U2 (2017), Bruno Mars (2017), Pearl Jam (2015), nos estádios do Morumbi e Allianz Parque. Bloch também já se apresentou com a banda Os Paralamas do Sucesso, no sambódromo do Anhembi, em 2018.