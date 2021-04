Com dificuldades na pandemia, baterista lança vaquinha virtual para recuperar instrumento roubado

Radicado e criado em Brasília, Thennison Andrade toca bateria desde os 15 anos de idade. Na madrugada do último dia 9, os equipamentos foram levados de dentro de seu carro

Uma das maneiras que tem sido a salvação para muitas pessoas com problemas financeiros, são as vaquinhas virtuais. Após ter sua bateria roubada na 409 sul, o músico Thennison Andrade, 32 anos apelou para a medida, que vem dando resultado na tentativa de reaver seu bem mais precioso.

Radicado e criado em Brasília, Thennison toca bateria desde os 15 anos de idade. Na madrugada do último dia 9, os equipamentos foram levados de dentro de seu carro. “Levaram meus equipamentos e ferramentas de trabalho, minha bateria. Passei a vida investindo e batalhando para comprar estes equipamentos, sempre na intenção de levar a melhor qualidade sonora possível para as pessoas, contribuindo, de coração e alma, com o meu melhor, para a música e para a Arte”, diz o músico.

Com as dificuldades financeiras ocasionadas pela pandemia, o baterista teve a ideia de levantar recursos para a compra dos equipamentos que ainda não encontrou, já que parte dos instrumentos foi recuperada. Até o momento, Thennison Andrade já arrecadou R$6.120 e espera alcançar a meta em breve.

Caso queira ajudar, segue o link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-voltar-a-trabalhar-son-andrade