Com 82,61% dos votos, Beatriz é a vigésima eliminada do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Beatriz Reis, 23, foi a vigésima eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta quinta-feira (11). A vendedora paulista recebeu 82,61% dos votos no paredão contra Isabelle (9,86%) e Davi (7,53%).

Bia caiu na berlinda devido ao contragolpe do motorista baiano. Os dois amigos, e integrantes do grupo fada, se estranharam no último sincerão e declararam uma rivalidade, que antes era discreta.

Davi afirmou que a vendedora era egoísta e infantil, adjetivos recusados pela sister até seus momentos finais na casa. A eliminada até sugeriu que uma entidade levantava o adversário contra ela no reality.

Bia foi a primeira pipoca de 2024 a alcançar a marca de um milhão de seguidores no Instagram e despontou como uma das favoritas da edição desde janeiro. O nome da sister foi um dos mais buscados do BBB 24 nos últimos dias.

Ela é dona do bordão “Brasil do Brasil” e o usou para fazer propagandas dos patrocinadores do BBB sempre que possível. Há quem diga que esse é o jeito de ser de Beatriz. Há quem diga que a ex-participante foi uma personagem criada para o reality.

Interpretações à parte, Beatriz Reis experimentou sensações no BBB. Derrubou celebridades, fez roupas com restos de frutas, pulou de topless na piscina, conquistou duas provas do líder por meio de desafios de resistência e se popularizou