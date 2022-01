Colônia de Férias inova com oficinas voltadas para a programação de games

Destinada para crianças de 5 a 12 anos, as oficinas irão ser ministradas por professores experientes, com ferramentas de ensino tecnológico.

Nos tempos de hoje, as crianças estão cada vez mais conectadas às novas tecnologias e entreter a garotada nas férias não é tarefa fácil. Pensando nisso, a Happy Code School realiza na próxima semana uma colônia de férias exclusiva para os baixinhos, entre os dias 24 e 28 de janeiro. Entre as opções de atividades estão desenvolvimento de games, oficina de Minecraft, de Youtuber e oficinas com robôs Dash and Dot, todas voltadas para crianças de 5 a 12 anos. As atividades serão realizadas no Colégio Maristinha, na Asa Sul.

As atividades misturam aprendizado, entretenimento e tecnologia de uma forma lúdica e divertida. “Durante as oficinas, os alunos usam da criatividade para analisar, planejar, criar e executar um projeto valorizando todas as suas etapas. Além de incentivar o trabalho em equipe, as aulas também estimulam as crianças a pensarem por conta própria, desenvolvendo as capacidades motoras e de raciocínio”, explica Ana Beatriz Almeida, gerente comercial da Happy Code.

Na oficina de Minecraft, um dos jogos mais famosos entre a criançada, os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos da lógica de programação relacionada à criação de games, tendo a oportunidade de construir seu próprio jogo através do Minecraft Education Edition, ferramenta educativa que utiliza uma linguagem de programação baseada em blocos pixelados. Já na oficina de Youtube, as crianças serão inseridas no mundo dos Youtubers profissionais, onde será apresentado todos os recursos que abrangem a plataforma, como edição, gravação, produção de conteúdo, entre outros.

Na oficina de Dash and Dot, os alunos serão capazes de desenvolver projetos através da linguagem Blockly. Ensinando de forma prática e intuitiva os conceitos da lógica de programação, as crianças serão ensinadas a programarem os robôs Dash and Dot de forma interdisciplinar com as áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Por fim, na oficina de desenvolvimento de games, os alunos aprenderão os conceitos computacionais necessários para auxiliar na criação de jogos em 2D através da ferramenta Construct.

As atividades serão oferecidas em dois períodos diferentes, com 3 horas de duração total. Enquanto o matutino está programado para começar às 9h da manhã, se estendendo até às 12h, o período vespertino será realizado das 14h às 17h. Seguindo todos os protocolos de distanciamento para evitar a propagação do coronavírus, o uso de máscara será obrigatório durante as oficinas e todas as salas serão higienizadas no intervalo entre as oficinas.

Sobre a Happy Code School

Com um sistema de ensino voltado para a educação tecnológica, a Happy Code prepara seus alunos para todas as adversidades digitais que podem ser enfrentadas futuramente. Lá, eles estimulam a comunicação, a autonomia e o pensamento crítico. A franquia de cursos se destaca por incentivar a transformação através da educação.

Informações gerais sobre a Colônia de Férias Happy Code School:

Data: 24 a 28 de janeiro

Horários: 9h às 12h; 14 às 17h

Investimento: 2x R$ 245,00

Endereço: Colégio Maristinha – L2, 609 Sul, Brasília (DF)

Whatsapp: (61) 99251-9780

