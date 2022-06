Cobertura de Johnny Depp e Amber Heard é colocada à venda por R$ 8,5 mi

Depp optou por colocar os espaços à venda por US$ 12,78 milhões, equivalente a R$ 62,4 milhões, em 2016, quando se separou da ex-esposa

Dias após Johnny Depp vencer a ação movida contra a ex-mulher Amber Heard, a cobertura do apartamento luxuoso onde eles moraram juntos no edifício Eastern Columbia Building, no centro de Los Angeles (EUA), foi colocada à venda por US$ 1,76 milhão, equivalente a R$ 8,57 milhões, na cotação atual.

Segundo o New York Post, o imóvel é um dos locais em que Heard e Depp mais passaram tempo ao longo de seu casamento, que foi de 2015 a 2017, quando o divórcio foi finalizado. Ele era conectado a outros quatro apartamentos que o ator possuía no prédio.

Depp optou por colocar os espaços à venda por US$ 12,78 milhões, equivalente a R$ 62,4 milhões, em 2016, quando se separou da ex-esposa. Porém, agora, a cobertura que ele está vendendo por quase US$ 2 milhões possui apenas um quarto e dois banheiros.

O edifício luxuoso também possui spa, academia, jardim, serviço de concierge 24 horas e piscina na cobertura.